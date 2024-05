SAD TRAŽE DA SE NE POŠTUJE ZAKON: Bivši lider Demokratske stranke uputio kritike opoziciji: TO VIŠE NIJE PITANJE AMATERIZMA

Dragan Šutanovac, predsednik Saveta za strateške politike i nekadašnji lider Demokratske stranke, reagovao je na vest da opoziciji padaju liste zbog izmena zakona na kojima su upravo oni insistirali.

- Prvo su tražili da se izbori raspišu, a ne da se održe, do 31.12.2023. Potom su tražili izmene zakona da bi zatim predali liste koje nisu u skladu sa zakonom koji su sami predložili. Sad traže da se ne poštuje zakon. U međuvremenu se isvađali. To više nije pitanje amaterizma - poručio je on na svom nalogu na "X" platformi.

Prvo su tražili da se izbori raspišu, a ne da se održe, do 31.12.2023. Potom su tražili izmene zakona da bi zatim predali liste koje nisu u skladu sa zakonom koji su sami predložili. Sad traže da se ne poštuje zakon. U medjuvremenu se izvadjali. To više nije pitanje amaterizma. — Šutanovac Dragan (@SutanovacDragan) May 14, 2024

Podsetimo, izborne liste opozicije odbijene su u više beogradskih opština, a razlog je taj što su na njima i kandidati za odbornike koji su menjali prebivalište posle 3. jula 2023. godine.

Naime, oni koji su menjali prebivalište posle 3. jula prošle godine nemaju pravo ni da glasaju, kao ni da budu birani.

Do ovoga su dovele izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koje su nedavno usvojene u Skupštini Srbije i to upravo na predlog opozicije. Drugim rečima, opozicija se sama okliznula na zakonu na čijim izmenama je toliko insistirala.

Kurir. rs

Bonus video:

02:59 OPOZICIJA ĆE INSISTIRATI NA JESENJIM IZBORIMA Matić: Cilj - primena MAKEDONSKOG SCENARIJA i dolazak na vlast BEZ PODRŠKE GRAĐANA