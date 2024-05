OPOZICIJI PADAJU LISTE ZBOG IZMENA ZAKONA NA KOJIMA SU UPRAVO ONI INSISTIRALI! Evo zašto neće moći na izbore u važnim opštinama

Izborne liste opozicije odbijene su u više beogradskih opština, a razlog je taj što su na njima i kandidati za odbornike koji su menjali prebivalište posle 3. jula 2023. godine.

Naime, oni koji su menjali prebivalište posle 3. jula prošle godine nemaju pravo ni da glasaju, kao ni da budu birani.

Do ovoga su dovele izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koje su nedavno usvojene u Skupštini Srbije i to upravo na predlog opozicije.

Drugim rečima, opozicija se sama okliznula na zakonu na čijim izmenama je toliko insistirala.

Odbijeni

Tako su među odbijenim izbornim listama i liste "Biramo Vračar ", "Biramo Stari grad", "Biramo Novi Beograd", "Biramo Voždovac"...

Da se smejem ili da plačem?! pic.twitter.com/lhyRE6dPdZ — Goran Radojev (@RadojevGoran) May 13, 2024

To su liste koje su u na Vračaru, Starom gradu, Novom Beogradu, Voždovcu zajedno podneli predstavnici koalicije Biram borbu, a koju čine Zeleno-levi front, Ne davimo Beograd, Narodni pokret Srbije, Demokratska stranka, Ekološki ustanak - Ćuta, Pokret slobodnih građana i Novo lice Srbije.

Manjkavosti

Takođe, ni grupa građana Kreni promeni neće moći da učestvuje na izborima na Vračaru i Starom gradu.

Izborna komisija Gradske opštine Vračar odbila je proglašenje liste "Dr Savo Manojlović _- I ja sam Vračar - Kreni-promeni", zbog toga što nije ispoštovan Zakon o lokalnim izborima, prenose pojedini mediji.

Kako se navodi u obrazloženju ove odluke, prenose mediji, proverom podnete izborne liste utvrđeno je da nisu poštovana zakonska pravila o zastupljenosti polova na izbornoj listi. Prema zakonu, među svakih pet kandidata po redosledu na listi (prvi pet mesta, drugih pet mesta i tako do kraja) moraju biti tri pripadnika jednog i dva pripadnika drugog pola, što pomenuta lista nije ispoštovala.

Inače, na Voždovcu lista Kreni promeni, kako su pojedini mediji preneli obrazloženje opštinske izborne komisije, odbacuje se kao neuredna – jer se na propisanom obrascu ne nalazi naziv izborne liste.

U Grcokoj lista "Biramo Grocu" nije proglašena od strane opštinske izborne komisije, a da bi bila potrebno je "izbornoj komisiji dostaviti najmanje 61 nedostajućih pravno valjanih izjava birača koji podržavaju izbornu listu".

Takođe Kreni-Promeni neće moći da učestvuje na izborima na Vračaru i Statom gradu, Biram Beograd u Grockoj gde su im liste odbačene iz razloga što im nedostaju potpisi kako bi iste bile prihvaćene. Sada je to nemoguće ispraviti jer nema više vremena za prikupljanje potpisa. ⬇️ pic.twitter.com/HDtekaNISR — Nikola Lakic (@NikolaLaki3) May 13, 2024

Izmene zakona

Upravo o ovim izmenama zakona nedavno je govorila i predsednica parlamenta Ana Brnabić koja je pre nekoliko dana kazala da smatra da su izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku izuzetno neodgovorne i neozbiljne, ali da su usvojene zbog višeg cilja - unutrašnje stabilnosti, dijaloga sa opozicijom, ali i da Srbija na dođe u situaciju da 3. juna nakon izbora opozicija ponovo traži alibi za svoj neuspeh.

Predsednica parlamenta je i danas pričala o ovim izmenama zakona i to gostujući na televiziji Kurir.

- Građanima ovo najviše ide na štetu. Ako su promenili adresu, moraće da se vraćaju na staru. Pričala sam da to nije fer prema građanima. Najveći broj tih, fantomskih birača, kako ih oni zovu, je upravo na njihovim listama. Padaju nekima liste jer su ih predali pre stupanja zakona na snagu. Kada zakon stupi na snagu, ti ljudi ne mogu biti kandidati za odbornike ako su promenili prebivalište. Očigledno mi nismo odselili te ljude, očigledno su ih oni selili. Imate najveći broj onih koji su promenili prebivalište zato što se preselio. Porodični razlozi, prodali stan, životna okolnost. Vidite da tu nema govora o fantomskim biračima. Potpuno besmisleno. Mi smo glasali za to, opozicija je želela da mi budemo predlagači, ali ne, oni su to predložili. Mi smo glasali zarad višeg cilja, stabilnosti. Liste koje su oni predali posle stupanja zakona na snagu imaju fantomske birače - kazala je predsednica parlamenta.

Kurir.rs