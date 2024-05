NISU TO SAMO IZBORI NEGO BUDUĆNOST! Brnabić: 2. jun važan za celu Srbiju! Izmene zakona na štetu građana, fantomskih birača nema

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić bila je gost jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji.

Ana Brnabić govorila je o najtežoj bitki koja je pred Srbijom. Naime, kako je posle sastanka sa Varheljem najavio predsednik Aleksandar Vučić u sredu će, verovatno, biti održana sednica Saveta bezbednosti UN, kao i Generalna Skupština UN.

U kakvoj atmosferi se srpski tim priprema za odlazak u Njujork?

- Sve naše diplomatske aktivnosti, pred svega aktivnosti predsednika Srbije Aleksandra Vučića, dovele su do toga da je taj nacrt rezolucije, predloženi tekst rezolucije, nekoliko puta do sada pomerano je njegovo tabliranje, odnosno stavljanje na dnevni red u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. I po sebi to je veliki uspeh i velika pobeda malene Srbije, brojčano malene, ali izuzetno hrabre i velikog srca. Brojčano u odnosu na ono kada pogledate ko su stvari sponzori i ko sponzori te rezolucije. To je sramotno za njih, sponzorisati takvu rezoluciju koja je pravljena u tajnosti, bez konsultacija, da stavljate rezoluciju o tako ljudskoj osetljivoj temi. Sve je to sramotno. Srbija je pokazala da se neće predati, da se mnogo promenila od 2012. godine. Do 2012. godine Sribiju su vodili ljudi koji bi morali da pristanu, i da budu kosponzori takve rezolucije samo na mig Zapada. Očekivali su i sada da Srbija legne i ugine, ali Srbija se bori i naš glas se čuo na svim stranama sveta. Razgovarali smo sa svima, stigli smo do svih i u velikoj meri su lideri tih zemalja uvažili naš stav. Vučić nastavlja borbu u Njujorku. Da li ćemo uspeti u smislu da će biti više protiv nego za, teško je verovati u to - rekla je Brnabić.

04:07 ANA BRNABIĆ NA KURIR TELEVIZIJI: Srbija je pokazala da se neće predati! Predsednik Vučić nastavlja borbu u Njujorku

- Borimo se i dalje, sada se i sponzori i kosponzori služe silom i pretnjama, otvorenim lažima. Aleksandar Vučić čim je čuo za tekst takve rezolucije, koja je pravljena u tajnosti, kada se radi o njihovim interesima nema ni inkluzivnosti ni transparentnosti. Nema konsultacija ni BiH, sve principe poništi, samo da se njihovi interesi proguraju. Šta je njihov interes tačno, to ne vidim. Rezolucija se još nije ni našla na dnevnom redu, a dovela je do destabilizacije. Kada je Vučić čuo, obavestio je javnost da je cilj rezolucije da se nametne najteža politička i moralna kvalifikacija za naš narod, da smo genocidno. Pod dva, revizija tužbe za ratnu otplatu i naplata, i pod tri ukidanje Republike Srpske. Svi su skočili i oni koji nažalost u Srbiji govore da je bilo genocida. Jeste ratni zločin ali nije bilo genocida - pojasnila je Ana Brnabić i dodala:

- Sve što je Aleksandar Vučić rekao pre nekoliko nedelja, ispostavilo se da je potvrđeno. Zamislite da nemate takve kvalifikacije ni za one nacističke i fašističke sile, ali ćete imati za jednu Srbiju i Srbe koji su bili uz Jevreje, uz Rome, najpogođenije žrtve genocida nad Srpskim narodom.

05:40 ANA BRNABIĆ NA KURIR TELEVIZIJI: Lepo je predsednik Vučić rekao, sve je to zarad ratne odštete

U svega 24 sata održano je niz diplomatskim sastanaka, razgovora. U tom smislu, iz nas je jedan vrlo uspešan dan. Predsednik Srbije razgovarao je sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom. Možemo li u tom smislu očekivati pomoć Nemačke?

- Teško da očekujete od glavnog sponzora pomoć. Ne shvatam zašto to rade. Zašto 29 godina kasnije, na takav način, bez diskusija, konsultacija. Šta je cilj jednoj Sloveniji, koja je takođe jedan od jačih kosponzora, koja je zemlja koja je izašla iz bivše zajedničke države jer ih neko nije konsultovao o mnogo manjim pitanjima. Ono što je specifično za nas, za ovaj trenutak, mi imamo drugog juna lokalne izbore, izuzetno važne. Izuzetno su važni za budućnost Srbije. Od tih izbora zavisi da li ćemo da ispunimo program 2027. Plate treba da dostignu 1.400 evra, prosek penzija i minimalac 650 evra. Da bi to ispunili važno je da svi radimo kao jedan tim.

foto: Kurir televizija

O izborima

- Izbori 2. juna su važni, ne samo za lokal, nego za čitavu Srbiju i našu budućnost. Sada po drugi put putuje u Njujork da se bori za Srbiju. Mi smo se nadali da će od 16. maja da se uključi u kampanju, očigledno neće moći ni tada. Nadam se da će građani da cene to što je njemu i svima nama nacionalni interes na prvom mestu. Da su izbori važni, ali nam je važniji nacionalni interes. Borimo se, ali jeste hendikep kada se najveći deo vremena borite protiv ovakvih pritisaka - rekla je Ana Brnabić.

05:28 BRNABIĆ NA KURIR TELEVIZIJI: Izbori 2. juna važni za celu Srbiju

Izmene zakona prema kojima građani koji su u poslednjih 11 meseci promenili prebivalište neće moći da glasaju na novoj adresi, usvojene su na predlog opozicije. Iako im je na decembarskim izborima birački spisak bila najveća zamerka, opozicione stranke ni sada nisu jedinstvene u stavu oko izmena Zakona.

Ove izmene u suštini najviše idu na štetu biračima?

- Građanima ovo najviše ide na štetu. Ako su promenili adresu, moraće da se vraćaju na staru. Pričala sam da to nije fer prema građanima. Najveći broj tih, fantomskih birača, kako ih oni zovu, je upravo na njihovim listama. Padaju nekima liste jer su ih predali pre stupanja zakona na snagu. Kada zakon stupi na snagu, ti ljudi ne mogu biti kandidati za odbornike ako su promenili prebivalište. Očigledno mi nismo odselili te ljude, očigledno su ih oni selili. Imate najveći broj onih koji su promenili prebivalište zato što se preselio. Porodični razlozi, prodali stan, životna okolnost. Vidite da tu nema govora o fantomskim biračima. Potpuno besmisleno. Mi smo glasali za to, opozicija je želela da mi budemo predlagači, ali ne, oni su to predložili. Mi smo glasali zarad višeg cilja, stabilnosti. Liste koje su oni predali posle stupanja zakona na snagu imaju fantomske birače.

Jedan deo opozicije ima i neke čudne zahteve kada su u pitanju izmene Zakona i rešavanje problema tzv. "fantomskih birača".

- Mislim da je dobro da građani ovo vide, da ste njihov servis. Ukoliko pobede oni će da počnu da proveravaju gde deca idu u školu, gde se leče, gde rade i to uz prisustvo posmatrača. Zarad vlasti su spremni da prekrše svaki demokratski princip. Ispostavlja se da su njihovi fantomski birači. Ja ču da vidim gde se lečih, gde dete ide u vrtić, pa ću ja da odlučim sa stranim posmatračima da li si na pravoj adresi. Nikada nismo imali ovakve političare koji preziru građane. Ponosim se što sam servis građanima, što sam u službi građana, što sam deo SNS. Pobeda na izborima je ukazana čast da služite građanima nasuprot politike da ti oduzmem pravo glasa - rekla je Brnabićeva.

04:24 BRNABIĆ NA KURIR TELEVIZIJI: Izmene u zakonu na štetu građana, nema govora o fantomskim biračima

U Novom Sadu prvi put opozicija stala pod jednu listu

- Cilj je doći na vlast i maltretirati građane, da im idete po kućama. Ovo pokazuje dve stvari, da nikakav bojkot ne postoji, niko ne bojkotuje izbore. Oni su smislili taj narativ. Sa jedne strane da bi izlaznost bila manja, da opuste glasače koji bi glasali za listu Aleksandar Vučić, da pomisle ovi su se raspali, postoji bojkot. Bojkot ne postoji i važno je izaći na izbore. To je bila prevara, usmerena na građane. Sa druge strane, usmerena na to da oni imaju alibi da biraju gde će izaći na izbore, da resurse čuvaju za lokalne samouprave gde misle da mogu da pobede. Tamo gde neću bojkotujem, a tamo gde ću da izađem ne bojkotujem. Izborni uslovi su svuda isti, a negde izlaze, negde ne izlaze. Cilj im je da se domognu vlasti, bojkot ne postoji. Pokazuju ogromnu neozbiljnost i neodgovornost - rekla je Ana Brnabić i dodala:

07:09 BRNABIĆ O IZBORIMA 2. JUNA: Bukvalno biraju gde će da izađu ili ne

- Imate političare koji kažu da idu na izbore sa političarima koji ne izlaze. Zamislite te ljude da vode državu, kako bi oni donosili odluke, kakva bi to bila sigurnost za građane. To je još jedan pokazatelj važan da imamo mnogo toga, za šta treba da se borimo drugog juna. Ako na ovakav način lažete građane, kakvo je vaše nepoštovanje prema građanima, kako bilo ko može da vas shvati ozbiljno. Đilas, Tepić izlaze na izbore u skladu sa onim gde misle da su jači, to će biti za nas teška i neizvesna borba, pozivam sve da izađu na izbore. Nisu to samo izbori, biramo budućnost. Bojkot ne postoji, biramo e između toga da li želimo jaku Srbiju koja je servis građana ili onu koja će da maltretira građane - zaključila je Brnabić.