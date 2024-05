INDIJSKA PORODICA ODLUČILA DA DOĐE U SRBIJU: Jedno saznanje promenilo sve - spakovali kofere i krenuli put Bačkog Monoštora (FOTO)

Porodica Manel iz Bombaja odlučila je da poseti Srbiju. Zahvaljujući bogatstvu koje nosi Gornje Podunavlje, jedna od destinacija bila im je i naseljeno mesto Bački Monoštor kod Sombora.

Saznanje da su Indija i Jugoslavija bili saveznici i prijateljske zemlje, dovelo je petnaestogodišnjeg Kovida i njegove roditelje u posetu Srbiji. Da je na ovim prostorima postojala država Jugoslavija otkrio je istražujući istoriju Evrope.

„Već dve godine sam želeo da dođem u Srbiju, pa sam pomislio zašto to i da ne ostvarimo. Odgovaralo je našem budžetu, srpski dinar i indijski rupi su slične vrednosti što nam odgovara jer nije toliko skupo”, rekla je Kovidh Manel, iz Indije. Dodaje: “Možemo provesti ovde mesec dana. Svi moji prijatelji idu u Italiju, Nemačku, Poljsku, a ja sam poželeo nešto drugačije i stvarno se isplatilo.”

U želji da što bolje upoznaju zemlju koju posećuju, Kovidov otac Samir kontaktirao je web sajt Dunavskih vodiča koji su posebno orijentisani na reku Dunav, sa istorijskim i kulturnim značajnim ponudama.

„Kada smo videli fotografije i videe, rekli smo zašto da idemo u bilo koju drugu zapadno evropsku zemlju kad je Srbija jednako predivna, ako ne i više. Stvarno jeste predivna i odgovara našem budžetu, jer da smo otišli u bilo koju drugu zemlju zapadne Evrope, morali bismo izdvojiti barem 2 do 3 puta više budžeta, a Srbija i njene lepote se uklapaju u sve što bismo hteli videti”, navodi Samir Manel, iz Indije.

Dodaje da je video da je Dunav reka koja prolazi kroz mnoge zemlje, uradio malo istraživanje o Dunavu, a onda je jedna stvar vodila do druge. “Onda sam uradio istraživanje o Bačkom Monoštoru i video sam da je to jedno predivno malo selo i da Zdenka tu radi toliko toga za očuvanje životne sredine i da promoviše eko turizam u svojoj zemlji. Pa smo otišli do biosfere Gornje Podunavlje, bila je to celodnevna tura i smatram da smo imali predivno provedeno vreme poslednjih nedelju dana".

Tokom četvorodnevnog boravka u Bačkom Monoštoru, porodica je posetila još i Sombor, Bezdan i Apatin, gde su imali priliku da se upoznaju sa ovdašnjim znamenitostima, prirodom i rukotvorinama.

„Kada su došli prvo u Srbiju došli su u Beograd i bili su oduševljeni kako je miran grad. Onda možete da zamislite ako im je Beograd miran, šta je tek Bački Monoštor", navodi Zdenka Mitić, iz UG Gornje Podunavlje.

Puni pozitivnih utisaka o ovom području i gostoprimstvu meštana, simpatični turisti nastavljaju svoje putešestvije prema Smederevu, Donjem Milanovcu, Golubcu i Zlatiboru.

