MINISTAR MALI U EMISIJI “TAKOVSKA 10”: Odgovorio Manojloviću, pa poručio - "Nastavljamo politiku ubrzanog razvoja našeg grada"

Ministar Siniša Mali učestvuje večeras u emisiji "Takovska 10" na javnom servisu.

Mali je odgovorio na napade Sava Manojlovića. ističući da su pominjali samo njega - bez ikakvog programa i ideje kako treba da se razvijaju Beograd i Srbija.

- Toliko o cenzuri i diktaturi kada imate trojicu na jednoga. Svako je samo mene pominjao bez ikakvog programa i ideje kako grad treba da se razvija, Srbija. To je tako velika glupost koju ste rekli. Vi kao bajni pravnik ne umete ni vašu listu da predate kako treba po zakonu, ne zna da referentna cena već postoji u zakonu o javnim nabavkama, i sprovodi se godinama unazad. To je procenjena vrednost svake nabavke. Ali ni to ne znate, a hoćete da vodite Srbiju - istakao je ministar.

On kaže da predstavnici liste "Aleksandar Vučić - Beograd sutra" hoće da nastave politiku ubrzanog razvoja i napretka Beograda, kao i podizanja životnog standarda građana.

- 2014. godine obećali smo dve stvari - da ćemo spustiti Beograd na reke što smo ispunili kroz realizaciju Beograda na vodi. Sa druge strane obećali smo da ćemo imati grad kranova i dizalica. Golim okom možete videti kako se Beograd promenio u poslednjih nekoliko godina. Iz te jače ekonomije i budžeta grada onda i slede veća socijalna davanja - naveo je ministar.

foto: Printscreen RTS

Ministar Mali dodaje da iz jakog budžeta grada danas imamo i besplatne vrtiće i udžbenike.

- Danas u Beogradu je prosečna plata 1059 evra, a u martu 2012. godine bila je 460 evra. Na Novom Beogradu je 1400 evra prosečna zarada, a na Vračaru 1500, ističe ministar i dodaje da se vidi da raste kvalitet života građana - kazao je on.

Ministar Mali je Dobrici Veselinoviću poručio da ga ne prekida, i rekao mu da bi i on predstavio neki program - da ga ima.

Ističe da je rešenje saobraćajnih problema metro.

- Prva linija će imati 21 stanicu, od Mirijeva, druga linija do Bežanije. Radovi su već u toku, počeli su pre dve godine, i 2028. godine Beograd će imati prve dve linije. Šinski sistem, i metro i beovoz i tramvaj, objediniće na jedan sistem, i sav saobraćaj usmeriti a tome. Ovo je konačno rešenje. Imamo u planu i igradnju unutrašnjeg prstena i magistralnog. Svako obećanje koje smo dali je ispunjeno, tako će i ovo biti. Sve ono što oni ne znaju sve je već urađeno - rekao je Mali.

Dodaje i da je Ekspo naša najveća razvojna šansa grada i Srbije.

- Domaćini smo najveće manifestacije svetske 2027. godine. Očekujemo skoro tri miliona posetilaca. Želimo da predstavimo našu zemlju na pravi način i zato smo predstavili program "Srbija 20 - 27". Da kroz podizanje kvaliteta infrastrukture ne samo u Beogradu, nego u celoj Srbiji pojačamo i ojačamo našu ekonomiju i da dođemo od cifre od 1400 evra u Srbiji, što znači da u Beogradu ide i na 2000 i više evra. I ono što je važno - ovi izbori nisu igra, ovo nisu izbori samo za lokalne samouprave, na kojima se odlučuje naša sudbina i budućnost Srbije - kazao je Siniša Mali.

Ministar kaže i da je sinonim za korupciju Savo Manojlović.

- Evo lepo cela šema kako se finansira, da vide građani Srbije i građani Beograda. Pošto ste se vi našli da spočitavate nekom za korupciju - zašto vas plaća Rokfeler? Rokfeler fond vam je uplatio samo prošle godine 25 hiljada dolara. "Open majnd" 35 hiljada dolara. Mene zanima zašto vas on plaća? Neka čuju građani Srbije. Čije interese štitite? Taj čovek hoće da vodi Beograd, u čijem interesu? Šta dugujete čoveku, šta ste mu obećali?

Ministar Mali odgovorio je Manojloviću koji je u studiju pokazivao fotografije predsednika Srbije.

foto: Printscreen RTS

- Pokazuje sliku predsednika Vučića sa Toni Blerom i sa ozbiljnom optužbom da je bilo ko ili Vučić ili Srbija ikada platila dinar Toni Bleru. To nije istina i to je jedna ogromna laž. Ja vam sada kažem ovde. Aleksandar Vučić neće biti predsednik Srbije ako Savo Manojlović dokaže ovo što je rekao. A pošto ne može da dokaže, jer je to prevarant i korumpiran čovek - naveo je Mali i upitao Manojlovića rašto ga plaća Rokfeler.

- Oni nemaju rešenje - dodao je on.

Ministar je rekao da je prečišćavanje otpadnih voda jedna od najvažnijih tema.

- Mi sa kineskom kompanijom već imamo ugovor koja radi na završavanju tog interceptora - rekao je ministar prikazujući projekat za prečišćavanje otpadnih voda.

- Ideja je da se cela kanalizaciona mreža koja je trenutno rascepkana poževe na ovui cevku ovde. I da ta voda koja se sliva iz centralnog dela Beograda ide u fabriku za prečišćavanje otpadnih voda. Radovi su već krenuli. Fabrika za prečišćavanje otpadnih voda je ogromna investicija. Ne finansira je grad Beograd, već Republika Srbija jer je vrednost radova oko 800 miliona evra. Osim toga grade se fabrike za prečišćavanje otpadnih voda u Batajnici, Ostružnici, Krnjači i Boleču. To je sistem od 5 fabrika. Prva sledeća je Batajnica, kako bi se ceo sistem završio na pravi način. Samo da podsetim građane Beograda da smo u priteklih par godina završili najveći ekološki projekat a to je izgfradnja deponije, odnosno fabrike za proizvodnju struje iz čvrstog otpada. Gde smo rešili najveću ekološku crnu tačku Evrope, a to je deponija Vinča. Mi danas od smeća koje prozvodi grad, proizvodimo struju i grejemo nekoliko hiljade domaćinstava - ističe ministar i dodaje da ima još mnogo toga da se radi, ali da je ne moguće sve završiti odjednom.

- Osim prazne priče i ličnih frustracija nema nikakvih rešenja. Moramo da idemo napred. Ubrzani rast i razvoj ovog grada, kao lokomotive rasta i razvoja naše Srbije je imperativ. Ekspo je tu kao glavni cilj - najveća razvojna šansa za nas, za ceo Beograd. Da se predstavimo na pravi način. Da kroz velike investicije, završetak projekta metroa, projekta interceptora, novih mostova, novih tunela, podignemo kvalitet infrastrukture u našem gradu. Da tako jačamo ekonomiju. Da imamo i dalje i za besplatne vrtiće, besplatne udžbenike i za povećane plate i penzije. Većina velikih projekata ne može lokalna samouprava da iznese već je iznosi zajedno sa Republikom Srbije. Zato građani Srbije kada donosite odluku imajte u vidu da je ta vertikala - predsednik - Vlada - lokalna samouprava veoma važna. Kroz to jedinstvo i slogu pokazujemo ne samo da pokazujemo da je Srbija jaka s obzirom na izazove sa kojima se suočavamo. Pokazujemo da je moguće ostvariti snove i moguće ostvariti ciljeve koje smo definisali. Do danas svako obećanje koje smo dali smo izgubili - zaključio je ministar Mali.

