"IVICE, ŠTO SI IZVUKAO TE TELEFONE?" Vučić usred emisije "prozvao" Dačića, usledio urnebesan odgovor: Pitao sam ih da budem svetac

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić gostuju u emisiji Ćirilica i tom prilikom su ispričali anegdotu koja je sve u studiju nasmejala.

- Ivicе, a što si izvukao te telefone? Ja nikako ne mogu da razumem to nepoštovanje prema svima...- rekao je Vučić u jednom trenutku, na šta mu je Dačić odgovorio:

- Moram da vidim, ja sam ministar policije, bre. Javljaju mi se važne vesti. Moram da kontrolišem situaciju.

Potom je Dačić ispričao jednu anegdotu.

foto: Printscreen Happy TV

- Moram Katarina, da ispričam. Došli su kod mene, bili jednom, iz Vatikana. I sad bio je ovaj, sad ne mogu se setiti... Jedan je bio premijer, drugi je ministar spolnih poslova. I sad tako nešto pričamo i sad ja mu kažem... Da vas pitam nešto - Kako bih ja mogao da postanem svetac? - počeo je da priča Dačić na šta je predsednik Vučić, koji je i sam prisustvovao tome, prokomentarisao:

- Ivica pita njih, ljudi u šoku. Ja slušam i ne verujem šta pita. I ozbiljno se to Ivica pita. Ivica ih ozbiljno pita.

- Naravno da sam ozbiljan. Pa u odnosu na njih ja sam sveti čovek. I slušajte, i sad oni kažu... Ovaj me čovek gleda i kaže... Pa dobro, ali morate da budete mučenik. Ja? Ja sam velikomučenik. Ja deset godina sarađujem sa Vučićem, čoveče. Odem na pregled na VMA i sad ovaj doktor, oni što udaraju koleno... Refleksi. Oni me udaraju u koleno. Ja ništa ne reagujem. Oni me opet udaraju. Kaže, šta je s vama nešto što mi je nije u redu? Reko, doktore, možeš da udaraš koliko hoćeš. Ja sam mali Radojica. Ja sam izdržao 11 godina sa Vučićem - ispričao je Dačić.