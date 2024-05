VUČIĆ O SRPSKOJ TROBOJCI KOJU JE OGRNUO U UN: Zastava je bila moja ideja, SVUDA ĆU DA JE NOSIM - Nisam mašina, prorade emocije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom gostovanja na TV Hepi u emisiji "Ćirilica" komentarisao unošenje srpske zastave u Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija.

- Ljudi su tražili poštovanje za svoju zemlju. Video sam danas da su opsednuti zastavom kojom sam se ogrnuo. Uradio sam to namerno. Nikakvu saradnju nismo imali sa tim Frensisom iz Trinidada. Oni su bili uzdržani, ali nije on taj. Stavili smo mi preklopljenu zastavu, stajala je tamo kod Marka. Oni su na sve načine pokušavali da na sve moguće načine saznaju šta ću da govorim i kako. Mi smo tražili pravo da dobijem reč i da izađem na govornicu. Zato je intervenisao Nebenzja i rekao da su morali da nam dozvole kao suprotstavljenoj strani, kao nekoga ko suprotno misli od Nemaca da izađe tu da govori. Njima to nije palo napamet da dopuste. Ja sam rekao nije važno - da sme sprečite iz ćoška da govorim ne možete, govoriću.

foto: Printscreen Happy TV

Kaže da su ga ljudi iz našeg tima koji su navikli da poštuju sva pravila da ga upozore da ovde nije dozvoljeno da bude zastava.

- Neće mi dozvoliti, ajde da vidimo kako. Da mi ne dozvole moju zastavu da ne stavim nije mogao niko. Vi morate da razumete da je to jedan takav emocionalni trenutak u kojem vi 45 gotovo bukvalno ne spavate. To su hiljade i hiljade razgovora. Ja sam samo sa Viktorom Orbanom imao 10 ili 11 po pitanju te rezolucije. Sa Kirjakosom smo tri puta ja njega, on mene, u poslednja 3 dana, zvali, neću da pričam ranije. Ručkova, sastanaka... Sa predstavnicima Indonezije koji su na kraju glasali "za", lično sam obavio sedam razgovora sa njihovim zvaničnicima. Sa predstavnicima Irana, Egipta... Vi mislite da je to bačen i uzaludan trud. Suviše su to ozbiljne zemlje da možete na takav način da im menjate mišljenje kako to neki odve zamišljaju. U takvom jednom stanju... Vi vidite da je izašao nemački predstavnik sa stavom "baš me briga, mogu da izgovorim šta hoću", i kaže "mi žalimo sve žrtve", pa što nisi pošao od svojih žrtava, kako ti to nije palo napamet. Onda se u vama rodi i inat i ponos, i sve što ste pripremali i potpuno vam je svejedno kakva će reakcija da bude. I naravno da tada emocije dođu do izražaja i kod vas. Šta sam ja, kompjuter, mašina? Ništa - Samo običan čovek. Dva puta je obezbeđenje intervenisalo između srpskih i bošnjačkih žrtava. I vi sve to dobijate kao informaciju u svakom trenutku, i sve to vam prolazi kroz glavu, znate da je istorijski trenutak i znate koliko ste truda uložili - naveo je on.

Kaže da je on nekima "patetičan", dok za Putina isto ne kažu kad zaplače na stadionu, onda je on "pravi patriota".

- Nikada nećemo ničin da budemo zadovoljni, ništa mi od toga ne smeta. Ali mi je drago kada vidim da nekim drugima smeta naša zastava, i vidim da ih je naša zastava pogodila najviše. Toliko sam srećan što sam se setio da ponesem zastavu. To je bila moja ideja. Svaki put ću da je nosim - rekao je on.