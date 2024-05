"KONAKOVIĆ JE DEFAKTO POZVAO NA MOJE UBISTVO" Vučić o intervjuu Elmedina: Srbija je od početka znala šta je plan Sarajeva

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom gostovanja na TV Hepi u emisiji "Ćirilica" govorio je o intervjuu ministra spoljnih poslova BiH, Elmedina Konakovića.

- Pročitao sam, ja nisam mogao to da gledam - rekao je odgovarajući na pitanje o intervjuu ministra spoljnih poslova BiH, Elmedina Konakovića.

- To oko glavnih junaka je nepotrebno, glavni junak je bila naša zemlja koja je uspela da se suprotstavi pritiscima i koja je uspela da napravi ne samo respektabilan, nego u takvim uslovima gotovo nemoguć rezultat - naveo je predsednik.

foto: Printscreen Happy TV

Ukazao je na činjenicu da ga za sve krive, da su toliko nervozni da je Konaković dozvolio sebi da poziva na njegovo ubistvo.

- Ja bih to podelio na 3 dela. Prvi je taj u kojem ste mogli da vidite da je za sve kriv Vučić, što je ok. Druga stvar veoma važna - toliko su nervozni zbog rezultata neočekivanog, da je on sebi dozvolio da danas defakto pozove na moje ubistvo. On je rekao "Vučić može ogrnut ili neogrnut tom zastavom", ok, smeta mu i zastava Srbije, da dođe u Srebrenicu ili u Ujedinjene nacije.

- Ja sam u Srebrenici već jednom bio 11. jula. Pognuo sam glavu pred spomenikom, ali ne pred kamenicama i flašama.

- Srbija je od početka znala šta je plan Sarajeva, tamo ne mogu ni da kažu da su Srbi stradali u Kazanima, a za Republiku Srpsku pišu ‘RS’ u najboljem slučaju - rekao je Vučić i dodao:

- Kada nemate za šta drugo da se uhvatite, hvatate se za laž. Hvala mu na pozivu da budem ubijen. Ako se na to odazovem, znajte da je za moje ubistvo kriv Elmedin Konaković - rekao je predsednik Vučić.

