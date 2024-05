ROD STJUART ISPUNIO OBEĆANJE: Napravio spektakl pred srpskom publikom, okupio poznate, a evo kojom pesmom je otvorio koncert

Muzičar Rod Stjuart otvorio je svoju turneju "Poslednji put" spektakularnim koncertom u Beogradskoj areni.

00:22 Koncert Rod Stjuarta

Rok zvezda prvi put nastupa u našoj prestonici, a na samom početku koncerta pozdravio je publiku poželevši im dobro veče.

00:25 Dobro veče prijatelji, ovde Rod Stjuart

Skoro na samom početku, slavni muzičar zapalio je publiku jednim od svojih najvećih hitova "I'd Ratter Go Blind".

00:34 Rod stjuart otpevao najveci hit - i’d rather go blind

Rod je, ranije, u razgovoru za Kurir najavio spektakl.

foto: Petar Aleksić

- Nastup će trajati oko dva sata. Reč je o velikoj produkciji, sa mnom će biti 12 ljudi u bendu, šest muškaraca i šest žena. Apsolutno su divni, sviraju različite instrumente od bandža do mandolina i divno plešu. Pripremili smo živahni šou, sve će biti veoma šareno, seksi i zabavno. Čućete svaku pesmu koju želite. Šta kažete na to (smeh)? - rekao je Stjuart za Kurir.

Sudeći po prvim fotografijama sa nastupa, rok zvezda je održala svoju reč.

1 / 13 Foto: Petar Aleksić

Na samom početku publika ga je pozdravila gromoglasnim aplauzom, a muzičar je zapevao svoje dobro poznate hitove.

Rod Stjuart je prepoznatljiv po svom hrapavom glasu i svetskim hitovima kao što su "Sailing", "Do Ya Think I'm Sexy", "I Don't Want to Talk About It", "Baby Jane" a to je samo deo pesama koji će pevati večeras u Areni.

U našoj prestonici počeo je evropsku turneju na kojoj će obići i Ljubljanu, Bratislavu, Oslo, Štokholm, Berlin, Budimpeštu, Pariz i druge gradove, zaključno sa Lukom početkom jula.

(Kurir.rs/I.M./M.K./J.M.)