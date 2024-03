ROD STEWART I NJEGOVI NEZABORAVNI HITOVI U susret koncertu u Beogradu 17.5, prisetimo se bezvremenskih hitova Roda Stewarta

Da li peva tuđe pesme ili svoje autorske, njegov hrapav, promukli glas prepoznali bi uvek i bilo gde. Kao što je njegova zarazna energija i dalje jednaka onoj sa početka karijere, tako mu se ni vokal nije znatno promenio. Još od 1971. i ‘Maggie May’, bio je njegov prvi hit koji je označio početak zvezdane karijere, i dalje nas vuče da zajedno sa njim zapevamo hitove koji nas prate više od pola veka.

Zanimljivo je da je baš ‘Maggie May’ postala popularna sasvim slučajno. To je jedna od onih pesama uvrštenih na B stranu albuma jer nije bilo drugog spremnog snimljenog materijala. Neočekivano, upravo je nju prepoznao jedan američki radijski urednik, pustio je u svom programu i ostalo je istorija.

Slično se dogodilo i s numerom ‘Forever Young’. Naime, sam Stewart nije nameravao da je objavi, smatrajući da nema ‘ono nešto’, ali kad mu je u studiju, za vreme finalnih radova na albumu, jedan od ton majstora, koji inače nikada ništa nije komentarisao, rekao da mu je to možda najbolja stvar, razmislio je još jednom. I dobro je da jeste, jer je postala jedna od njegovih najslušanijih pesama.

Naravno, govoreći o njegovim najvećim hitovima, koje ćemo uskoro imati prilike da čujemo i u Beogradu, ne možemo da ne spomenemo i pesme koje nisu originalno njegove, ali ih najviše pamtimo upravo u Stewartovom izvođenju. Jedna od takvih je ‘Sailing’, koju su najpre izveli Sutherland Brothers, a u Rodovoj verziji u više navrata je osvajala vrhove top lista. Ili ‘I Don’t Wanna Talk About It’, mnogima jedna od najdražih ljubavnih pesama, koju su prvi otpevali ‘Crazy Horse’. Tu je naravno i ‘Have I Told You Lately’ velikog Vana Morrissona, kao i ‘Rhythm of My Heart’ koju je prvi izveo Holanđanin René Shuman, ali i mnoge, mnoge druge.

U susret prvom Stewartovom beogradskom koncertu, organizator obećava publici nezaboravan provod: "Radujemo se ovom koncertu, uzbuđenje raste kako nam se datum bliži. Sigurni smo da će publika uživati u koncertu Roda Stewarta, biće to zaista spektakl s njegovim svima znanim hitovima i vrhunskom produkcijom, veče kakvo samo zvezda kao što je on može da pruži." – izjavio je direktor Star produkcije Alen Ključe.

