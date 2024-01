Muzika, fudbal, železnica – Rod Stjuart i iznenađenja

Veliki ser Rod Stjuart kojeg sve generacije prepoznaju po hitovima kao što su “Sailing", "The First Cut Is The Deepest", "Rhythm Of My Heart", “Tonight’s the night”, "Maggie May" i mnogim drugima, nedavno je navršio 78 godina. Rođendan je proveo zaposleno, kao i inače, ovaj put zauzet promocijom novog albuma koji izlazi u februaru. Tu je i svetska turneja pa legendarni britanski rocker nema puno vremena za odmor.

A što radi kad ne radi? Muzička legenda priznaje da svoje obaveze planira u dogovoru s porodicom i trudi se prilagoditi ih rasporedu dvojice najmlađih sinova. Otac je osmero dece i najviše uživa u toplini doma okružen ljudima koje voli.

Veliki je obožavaoc fudbala, za što je, kaže, zaslužan njegov otac koji je i njega i braću zarazio ljubavlju prema najvažnijoj sporednoj stvari na svetu, a on je tu ljubav prenio i na vlastitu decu. Također zbog oca, rođenog Škota, podupire škotsku nacionalnu momčad, a zasigurno je jedan od najpoznatijih navijača Celtica na čijim je utakmicama, često s decom, rado viđen gost. Tako je još od njegove mladosti kada je nakon održanog koncerta u Glasgowu upoznao neke od igrača koji su ga pozvali da im se pridruži na treningu.

Kao pasionirani izrađivač maketa željeznica smatra kako bi svatko trebao imati neki hobi, zanimaciju koja osobu okupira dok ne radi. Da bi dovršio maketu željezničkog grada za koju je primio i priznanje stručnog časopisa bilo mu je potrebno čak 23 godine gotovo svakodnevnog truda! Danas priznaje da možda ne bi ni krenuo u takav pothvat da je znao koliko će trajati, ali nije mu žao ni minute!

Uz sve navedeno ovaj je Britanac čak dva puta uvršten u Rock and Roll Hall of Fame, dobitnik je nagrade Grammy, a 2016. proglašen je vitezom zahvaljujući svom doprinosu muzici i humanitarnom radu. Jedan je od retkih umetnika koji se može pohvaliti sa 16 singlova u samom vrhu među 10 najslušanijih na Billboard Hot 100 lestvici. S neverojatnih deset albuma kao i 26 hit singlova zasjeo je na vrh top lista u Velikoj Britaniji, kao i sa 17 albuma i 16 hit singlova u SAD-u.

U sklopu svoje svetske turneje održat će svoj prvi koncert u Beogradu i to 17.5.2024. u Štark Areni.

“Iskreno sam uzbuđen zbog svog prvog koncerta u Beogradu i veselim se što ću nastupati pred divnom srpskom publikom. Možete očekivati moje najveće hitove, ali i puno pravih iznenađenja!” – izjavio je Rod Stewart pred svoj koncert u Beogradu.

Organizator koncerta obećaje publici nezaboravnu večer i vrhunski provod: “Velika je čast, ali i zadovoljstvo zastupati glazbenu legendu kao što je Rod Stewart i organizirati njegov prvi koncert u Beogradu. Sigurni smo da će publika uživati u vrhunskoj produkciji, odličnoj glazbi i zabavi stoga jedva čekamo svibanj!”– rekao je direktor Star Produkcije Alen Ključe.

Svoje ulaznice nabavite na vrijeme na tickets.rs!