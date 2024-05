EVO KOJE SU POZNATE LIČNOSTI DOŠLE NA KONCERT RODA STJUARTA: Sprema se veliki spektakl u Areni, a ovako izgleda ambijent (VIDEO)

Poznata imena počela su da stižu na dugo iščekivani koncert Rod Stjuarta. Među prvima pojavila su se dva poznata lica - Duška Vučinić, čija harizma osvaja kako pozornicu tako i publiku, kao i Nele Karajlić, nezamenjivi muzički genije poznat po svojoj kreativnosti i neumornom duhu.

00:02 Duška Vučinić došla na koncert Rod Stjuarta

Duška Vučinić, sa svojom prepoznatljivom elegancijom, privukla je pažnju fotografa i obožavalaca dok je pristizala na spektakl, dok je Nele Karajlić svojom energijom podigao atmosferu na još viši nivo, najavljujući veče prepuno iznenađenja i nezaboravnih trenutaka.

00:03 Nele Karajlić došao na koncert

Među prisutnima je i voditeljka gledane "Slagalice", Milica Gacin.

1 / 6 Foto: Petar Aleksić

Tu je, takođe, i srpska džez pevačica, Bisera Velentalić.

foto: Petar Aleksić

U masi poznatih pojavila se i reperka Sajsi MC.

foto: Petar Aleksić

Ovo početno pojavljivanje samo je nagoveštaj onoga što će biti veče za pamćenje, dok se iščekuju dolasci još poznatih ličnosti koje će dodatno ukrasiti ovaj spektakl, a u narednom videu otkrivamo vam delić atmosfere.

00:13 Koncert Roda Stjuarta

Beograd je večeras epicentar muzičkog sveta i očekuje se da će ovo biti jedan od onih koncerata koji će se pamtiti godinama.

00:13 Koncert Roda Stjuarta

Podsetimo, muzičar Rod Stjuart prvi put će se pokloniti našoj publici na spektakularnom koncertu koji će se održati večeras u Beogradskoj areni u okviru turneje "Poslednji put".

foto: Promo

U našoj prestonici počinje evropsku turneju na kojoj će obići i Ljubljanu, Bratislavu, Oslo, Štokholm, Berlin, Budimpeštu, Pariz i druge gradove, zaključno sa Lukom početkom jula.

foto: Penny Lancaster

On je u svetu muzike postigao je ono što uspe samo izabranima: dva puta je uvršten u Rokenrol kuću slavnih, dobitnik je Gremija za životno delo, a 2016. godine je proglašen vitezom zbog doprinosa muzici i humanitarnom radu.

I dok domaća publika željno iščekuje da zapeva njegove čuvene hitove, ovaj slavni muzičar otkrio nam je neke detalje pred koncert.

foto: Profimedia

"Moj nastup će trajati oko dva sata. Reč je o velikoj produkciji, sa mnom će biti 12 ljudi u bendu, šest muškaraca i šest žena. Apsolutno su divni, sviraju različite instrumente i divno igraju. Pripremili smo živahni šou, koji se ne propušta", izjavio je pevač.

Rod se raduje dolasku u Beograd jer je čuo da su Srbi veoma gostoljubiv narod.

Voleo bih da prošeta gradom, jer nikada nije bio u Srbiji, a poznat je po tome da voli da upoznaje nove kulture.

Rod Stjuart je prepoznatljiv po svom hrapavom glasu i svetskim hitovima kao što su "Sailing", "Do Ya Think I'm Sexy", "I Don't Want to Talk About It", "Baby Jane" a to je samo deo pesama koji će pevati u Areni.

(Kurir.rs/J.M.)