ROD STJUART u susret koncertu u Beogradu

Muzičar Rod Stjuart prvi put će se pokloniti našoj publici na spektakularnom koncertu 17. maja u Beogradskoj areni u okviru turneje "Poslednji put".

U našoj prestonici počinje evropsku turneju na kojoj će obići i Ljubljanu, Bratislavu, Oslo, Štokholm, Berlin, Budimpeštu, Pariz i druge gradove, zaključno sa Lukom početkom jula.

On je u svetu muzike postigao je ono što uspe samo izabranima: dva puta je uvršten u Rokenrol kuću slavnih, dobitnik je Gremija za životno delo, a 2016. je proglašen vitezom zbog doprinosa muzici i humanitarnom radu.

I dok domaća publika željno iščekuje da zapeva njegove čuvene hitove, ovaj slavni muzičar otkrio nam je neke detalje pred koncert.

-Moj nastup će trajati oko dva sata. Reč je o velikoj produkciji, sa mnom će biti 12 ljudi u bendu, šest muškaraca i šest žena. Apsolutno su divni, sviraju različite instrumente i divno igraju. Pripremili smo živahni šou, koji se ne propušta. - izjavio je pevač.

Rod se raduje dolasku u Beograd jer je čuo da su Srbi veoma gostoljubiv narod.

Voleo bih da prošeta gradom, jer nikada nije bio u Srbiji, a poznat je po tome da voli da upoznaje nove kulture.

Rod Stjuart je prepoznatljiv po svom hrapavom glasu i svetskim hitovima kao što su "Sailing", "Do Ya Think I'm Sexy", "I Don't Want to Talk About It", "Baby Jane" a to je samo deo pesama koji će pevati u Areni.

Zato nikako nemojte propustiti ovaj koncert 17. maja, a ulaznice možete nabaviti na Tickets.rs.

