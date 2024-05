IZBACILA SAM OCA SA VENČANJA: Zbog mladine odluke ostao slomljenog srca "Optužio me je da ga kažnjavam, ali NE ZASLUŽUJE TU ČAST

Nije uvek lako izabrati ko će sve biti vaš gost na venčanju. Svi koji su se suočili sa ovom fdilemom znaju koliko je teško odlučiti koga želite kao svoje kumove, deveruše i ostale goste.

foto: Shutterstock

Mnogim nevestama izbor osobe koja će ih odvesti pre oltar nije nimalo lak zadatak, jer je to uloga koju tradicionalno obavlja mladin otac.

Međutim, jedna mlada je odlučila da je tata ne odvede do oltara na dan venčanja, jer ne veruje da on zaslužuje tu "čast".

Žena je objasnila da je već imala "komplikovan" odnos sa svojim tatom i odlučila je da zamoli mamu da je isprati niz prolaz jer joj je ona bila "stalna podrška" u životu.

U postu na Redditu, buduća mlada je rekla da je svom ocu rekla vest nakon što je objasnio koliko je "uzbuđen" što će je odvesti do oltara - a njena odluka ga je ostavila "slomljenog srca".

foto: Profimedia

Žena je rekla da su joj braća i sestre rekli da je "previše oštra" prema svom tati i da bi trebalo da mu dozvoli da je vodi niz prolaz kako bi pomogla da "popravi" njihov odnos.

- Udajem se za dva meseca. Moj odnos sa ocem je uvek bio komplikovan. Roditelji su mi se razveli kada sam imala 10 godina, a moj otac nije bio mnogo uz mene posle toga. Zasnovao je novu porodicu i osećala sam se kao da mu nisam više prioritet, a sa druge strane moja mama me je uglavnom sama odgajala.

Kako se bliži dan mog venčanja, moj otac je izrazio uzbuđenje što će me voditi do oltara. Ovde se stvari komplikuju. Moja mama mi je bila stalna podrška i uvek sam zamišljala da me vodi do oltara. Ona je bila moja stalna podrška. Bila je tu za svaki važan trenutak u mom životu dok je moj tata uglavnom bio odsutan.

foto: Profimedia

Objasnila sam mu da želim da me mama isprati niz prolaz jer je ona ta koja je uvek bila uz mene. Moj otac je bio slomljenog srca i optužio me da ga kažnjavam za prošlost. Rekao je da misli da smo prevazišli sve - napisala je na Reditu prenosi Mirror.

Podeljena mišljenja

Ova objava izazvala je lavinu komentara i dok su je jedni osuživali drugi su smatrali da je preterala jer i dalje kažnjava svog oca.

foto: Profimedia

"Vi ne kažnjavate svog oca, već nagrađujete svoju majku. Zašto ona ne bi dobila svoj trenutak?", rekao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Tvoje venčanje je tvoj izbor. Osim toga, on nije bio tu za tebe kao roditelj, pa zašto bi imao čast da te isprati?"

(Kurir.rs/I.M.)

Bonus video:

04:23 KOJE SU PROSEČNE CENE ZA ORGANIZACIJU JEDNE SVADBE? Bubanja: Samo restoran je 9.000 evra, a NEĆETE VEROVATI GDE ODE NAJVIŠE NOVCA