ROD STJUART NASTUPA U BEOGRADU: Evo kada će pevati pred fanovima U SRBIJI

Slavni pevač Rod Stjuart najavio je na svom sajtu da će 17. maja 2024. godine nastupiti u Beogradu u "Štark areni". U našoj prestonici počinje evropsku turneju na kojoj će obići i Ljubljanu, Bratislavu, Oslo, Štokholm, Berlin, Budimpeštu, Pariz i druge gradove, zaključnom sa Lukom početkom jula.

Rod Stjuart je prepoznatljiv po svom hrapavom glasu i svetskim hitovima kao što su "Sailing", "Do Ya Think I'm Sexy", "I Don't Want to Talk About It", "Baby Jane" i "First Cut Is the Deepest", ili "It Takes Two" duet sa Tinom Tarner (Turner).

Na početku karijere bio je pevač u grupi uticajnog gitariste Džefa Beka (Jeff Beck), a potom je popularnost stekao na početku sedamdesetih u sastavu Fejsiz (Faces), u kom je bio današnji gitarista Rolingstonsa (Rolling Stones) Ron Vud (Wood), kao i brojnim samostalnim albumima.

Sjuartova izdanja spadaju u najprodavanija svih vremena sa preko 120 miliona prodatih primeraka širom sveta. Imao je deset albuma na prvom mestu top liste u Velikoj Britaniji, i četiri singla na vrhu američke Bilbord liste.

Stjuart je 2016. godine proglašen za viteza za svoje zasluge u muzici i za dobrotvorne svrhe, prenosi Tanjig.

