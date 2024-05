DRŽAVA JOJ ODOBRILA EUTANAZIJU Pokušavali da je odgovore, EVO ZAŠTO JE ODLUČILA DA UMRE! "Govorili su da ću GORETI U PAKLU"

Zoraja ter Bik (29), iz Holandije, dobila je dozvolu za eutanaziju zbog nepodnošljive mentalne patnje.

Sada očekuje da će okončati svoj život u narednim sedmicama, što je podstaklo veliku raspravu širom Evrope o ovom pitanju. Ter Bik je dobila odobrenje za medicinski potpomognuto samoubistvo nakon procesa koji je trajao tri i po godine, prema zakonu donesenom u Holandiji 2002. godine.

Kontroverzan slučaj, ali slični u porastu

Njen slučaj izazvao je kontroverze jer je potpomognuto samoubistvo za ljude sa psihičkim bolestima u Holandiji i dalje neuobičajeno, iako se brojke povećavaju. U 2010. godini zabeležena su dva slučaja vezana uz psihičke tegobe; u 2023. godini bilo ih je 138, što čini 1.5% od ukupno 9.068 slučajeva eutanazije.

Članak o njenom slučaju, objavljen u aprilu, preneli su mnogi svetski mediji, što je izazvalo negodovanje koje je Ter Bik nanelo probleme.

foto: Printscreen/TikTok

Rekla je da je razumljivo da su slučajevi poput njenog, i šire pitanje legalnosti potpomognutog samoubistva, kontroverzni.

"Ljudi misle da, kad si mentalno bolestan, ne možeš razmišljati jasno, što je uvredljivo", rekla je za Gardijan.

"Razumem strahove koje neke osobe s invaliditetom imaju oko potpomognutog umiranja i zabrinutost da bi ljudi mogli biti pod pritiskom da umru. Ali u Holandiji imamo ovaj zakon više od 20 godina. Postoje stroga pravila i to je stvarno sigurno", dodala je.

Ter Bik ima hroničnu depresiju, anksioznost, traumu i nespecificirani poremećaj ličnosti.

Prema holandskom zakonu, da bi osoba bila podobna za potpomognutu smrt, mora da doživljava "nepodnošljivu patnju bez izgleda za poboljšanje". Mora biti potpuno informisana i sposobna da donese takvu odluku.

Teškoće Ter Bik počele su u ranom detinjstvu. Ima hroničnu depresiju, anksioznost, traumu i nespecificirani poremećaj osobnosti. Takođe joj je dijagnostikovan autizam. Kad je upoznala svog partnera, mislila je da će joj sigurno okruženje pomoći da se izleči. "Ali nastavila sam da se samopovređujem i i da se osećam suicidalno."

Započela je intenzivne tretmane, uključujući terapije razgovorom, medikaciju i više od 30 sesija elektrokonvulzivne terapije (ECT).

foto: Shutterstock

"Na terapiji sam puno naučila o sebi i mehanizmima suočavanja, ali to nije rešilo glavne probleme. Na početku tretmana imaš nade. Mislila sam da ću ozdraviti. Ali kako tretman odmiče, počinješ je gubiti."

Dug i komplikovan proces

Nakon 10 godina nije joj ostalo ništa u smislu tretmana. "Znala sam da ne mogu da podnesem način na koji sada živim."

Razmišljala je o tome da sebi oduzme život, ali samoubistvo prijateljice iz škole i uticaj na porodicu devojke odvratili su je od toga.

"Završila sam ECT u avgustu 2020., a nakon razdoblja prihvatanja da više nema tretmana prijavila sam se za potpomognuto umiranje u decembru te godine. To je dug i komplikovan proces. Nije kao da tražiš potpomognuto umiranje u ponedeljak, a mrtva si do petka."

"Nikada nisam oklevala"

"Dugo sam bila na listi čekanja za procenu, jer ima vrlo malo lekara koji su voljni da učestvuju u potpomognutom umiranju ljudi s mentalnim patnjama. Zatim te mora proceniti tim, moraš dobiti drugo mišljenje o podobnosti, a njihovu odluku mora pregledati još jedan nezavisni lekar.

foto: Shutterstock

U tri i po godine, koliko je ovo trajalo, nikada nisam oklevala. Osećala sam krivicu - imam partnera, porodicu, prijatelje i nisam slepa na njihovu bol. I bila sam uplašena. Ali odlučna sam proći kroz to", govori Zoraja.

"Svaki lekar u svakoj fazi pita: 'Jesi li sigurna? Možeš prestati u bilo kom trenutku.'

Moj partner je bio prisutan na većini razgovora kako bi me podržao, ali nekoliko puta su ga zamolili da izađe kako bi lekari bili sigurni da govorim slobodno."

"Neki su mi govorili da pronađem Isusa ili Alaha, neki da ću goreti u paklu"

Kada je članak o njenom slučaju, za koji Ter Bik kaže da je sadržavao mnogo netačnih informacija, objavljen u aprilu, njen mejl je eksplodirao. Većina komentara stizala je izvan Holandije, mnogi iz SAD-a. Brzo je izbrisala sve svoje profile na društvenim mrežama.

"Ljudi su govorili: 'Nemoj to učiniti, tvoj život je dragocen.' Znam to. Drugi su rekli da imaju lek, poput posebne dijete. Neki su mi rekli da pronađem Isusa ili Alaha ili da ću goreti u paklu. Bila je to totalno ludilo. Nisam mogla da podnesem svu tu negativnost", rekla je Zoraja, komentarišući ljude koji su pokušali da je odgovore.

foto: Shutterstock

Nakon sastanka s lekarskim timom Ter Bik očekuje da će njen kraj biti u narednim nedeljama.

"Osećam olakšanje. To je bila duga borba."

Na određeni dan medicinski tim će doći u njenu kuću.

"Počeće da mi daju sedative i neće mi dati lekove koji zaustavljaju srce dok ne budem u komi. Meni će to izgledati kao da ću zaspati. Moj partner će biti prisutan, ali rekla sam mu da je u redu ako oseti da treba da napusti sobu pre trenutka smrti", rekla je.

"Sada kada je došao trenutak, spremni smo za to i pronalazimo određeni mir. Takođe osećam krivicu. Ali ponekad, kada nekoga voliš, moraš ga pustiti", zaključila je.

Kurir.rs/Index.rs/Preneo: D. P.