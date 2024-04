"NIŠTA NE POSTAJE LAKŠE" 6 meseci od smrti sina Mirka Kodića, harmonikaš neutešan: Razmišljam kako će izgledati Vaskrs bez njega

Pomen i obeležavanje pola godine od smrti sina harmonikaša Mirka Kodića Aleksandra Kodića održan je na groblju Lešće, a među prvima je stigao muzičar sa najužom porodicom.

Na grobu je Mirko sve vreme mazio spomenik, koji je prvo poljubio, pa je sa najmilijima pričao o sinu koji je prerano otišao. U jednom momentu su se pojavili i sinovi Mirkovog brata, koji su odmah prišli spomeniku i Aleksandru na grob ostavili slatkiše, kao i cveće. Grob je bio kompletno prekriven cvećem, a Mirko se jedva držao na nogama.

On je pre izlaska na grobljepričao o gubitku, pa je objasnio da je i pre tragedije znao šta će se desiti, jer ga je, kako tvrdi, bog spremao za tako nešto.

Porodica je donela cveće na grob, pa su sedeli i prisećali se sve vreme kakav je Aleksanar bio za života, a Mirko je pre pomena pričao o tome kako sada živi bez naslednika.

- Sećam se, kiša lije kao iz kabla, tražim sumanuto ko će da ide na sahranu sina Enesa Begovića, s kojim sam jako dobar, baš smo vezani. Zovem Gocu Božinovsku, Zlatu Petrović, nema koga nisam zvao, niko ne može da ide. Na kraju zovem kuma Dragana Kojića Kebu, on pristane i odemo mi. Takvu sam želju imao da odem, kao da me bog pripremao da prođem to sve tamo jer je onda i mene sačekalo isto. Kao da je bog rekao idi da vidiš atmosferu koja te čeka. Tek kasnije, kad je sve prošlo, setim se da su me neke nepoznate sile vukle da idem tamo, bio sam čak u stanju da idem peške - rekao je harmonikaš.

- Ništa ne postaje lakše, teško je i dalje i ne prolazi. Već razmišljam unapred kako će izgledati taj Vaskrs bez njega i njegovog osmeha. Kao da je juče bio poslednji kad smo se tucali s jajima, sedeli smo zajedno, doneo nam je poklone, sestri Rebeki.

