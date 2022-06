SMEŠTAJU MI AFERU DA ME VANJA VARA S MOJOM ROĐENOM SESTROM! Snežana Đurišić progovorila o odnosu sa dečkom: OVO JE PRAVA ISTINA!

Snežana Đurišić i nakon skoro 50 godina rada i bezbroj hitova ostala je dosledna sebi i svojim stavovima. Slava je nikad nije ponela, pa s obe noge čvrsto stoji na zemlji. Sukobe na snimanjima "Zvezda Granda" uspešno izbegava, iako nekim svojim doskočicama na račun kolega često ume da zabavi publiku.

foto: Promo/Nemanja Dedović

Na početku razgovora sa Kurir ispričala nam je kako se provela na svadbi sina Radiše Trajkovića Đanija.

- Bilo je super. Kao na svadbi, što se kaže. Lepo i veselo. Nisam stigla da otpevam nešto, bila sam kratko. Da sam mogla, otpevala bih mu: "Aj, veseli sem kućni domaćine" - rekla nam je ona na početku, pa smo potom prešli na poslednje tračeve o tome da joj je partner Vanja Milošević neveran:

foto: Nemanja Nikolić

- To je sramota medija koji tako pišu. U pitanju je bila moja rođena sestra, to je bilo tako ružno. Ja sam bila negde tu u pozadini i onda je to neko isekao da bi se napravio neki skandal. Ja za sebe mogu da kažem da sam srećna žena. Za mene je sreća ono što je za mnoge stereotip - što sam zdrava, što hodam na svojim nogama i što sama sebi mogu čašu vode da donesem. Svi moji su zdravi i, na kraju, imam osobu koja me ispunjava i koja mi je podrška.

foto: Printscreen/Prva

Đurišićka tvrdi da će žiri u "Zvezdama Granda" i naredne sezone biti isti i priznaje da su se dešavale situacije da neko pokuša da vrši pritisak na nju kako da glasa.

- Ima toga, ali ja na to ne reagujem. Nema pritisaka, ali ima predloga, razgovora i diskusije. Ja sam neko ko sluša pevanje - kaže ona, a na našu konstataciju da je u ovoj sezoni prema kandidatima bila dosta oštrija, odgovara:

- Uvek sam ja bila oštra kad su kritike u pitanju, ali pazim kako ću to da kažem. Neću nikog da povredim, već da ukažem kako bi kandidat bio bolji.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/A. Panić

Bonus video:

07:43 ONA ĆE ME KAO PEVAČICU DOSLOVNO NASLEDITI Snežana Đurišić progovorila o devojci za koju kaže da je ista ona