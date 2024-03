KAKO SE EDI GRANT ZALJUBIO U SLAĐANU MILOŠEVIĆ: Čuveni estradni menadžer otkrio tajnu: Zbog nje je pet dana ostao duže u Beogradu

Aleksandra Slađana Milošević, rok zvezda koja je preminula u 69. godini posle kraće bolesti, svojevremeno je zapala za oko čuvenom muzičaru Ediju Grantu.

To je svojevremeno za Kurir otkrio čuveni estradni menadžer Vladimir Petrović. On je 1985. godine bio među organizatorima koncerta jedne od najvećih pop zvezda u beogradskoj hali Pionir. Glavni za dovođenje Granta bio je Radomir Krkić, u to vreme direktor "Jugodiska", koji je objavljivao Edijeve ploče u Jugoslaviji.

- Bio sam suorganizator Edijevog koncerta u hali Pionir. On je zbog Slađane ostao pet dana duže u našoj zemlji. Nas dvoje smo se tada družili, ona je bila velika zvezda, mlada, atraktivna, lepa, imala je oko dvadeset i nešto godina. Uoči koncerta kažem ja njoj da idemo zajedno na taj spektakl. Naravno, pristala je. Stigli smo kod hale i došli do bekstejdža. Ona obukla mrežaste čarape, drikere, cela hala, kad ju je videla, okrenula se za njom. Stajali smo sa strane i Edi, kad je video Slađanu, zanemeo je od njene neobične lepote. Ona govori perfektno engleski, a Edi se debelo zatreskao u nju - prisetio se tada Perović.

Vlada je tada i otkerio da je zahvaljujući tome što je Edi Grant zbog Slađane Milošević produžio boravak u Beogradu nastao čuveni hit Riblje čorbe "Amsterdam", u kom i učestvuje čuveni menadžer.

