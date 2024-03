POTRESNO OBRAĆANJE JELENE TINSKE NA VESTI O SMRTI SLAĐANE MILOŠEVIĆ: Naježila sam se, bila sam u ljubavi sa njenim bratom

Avangardna umetnica i pevačica Aleksandra Slađana Milošević preminula je danas u 69. godini posle kraće bolesti.

Jelena Tinska, uključila se u Puls Srbije kod domaćina emisije Ivana Gajića gde je govorila o svojoj pokojnoj prijateljici.

- Znate šta, toliko ljudi umire i svakodnevno čujemo da nam je neko umro. Ali ovo me je toliko pogodilo da ne mogu da vam opišem. Kada me je zvala vaša koleginica i kada mi je to rekla, bukvalno sam se naježila. Mnogo, mnogo mi je žao i mnogo me je to rastužilo. Prva asocijacija na nju je strava. Po čemu ću je pamtiti? To je bila naša jedina prava pravcata rok zvezda. Ispred Sindi Loper, ispred svih njih. Ona je bila preteča tog pokreta u muzici. Ja sam bila u ljubavi sa Goranom, njenim bratom. Mi smo se i privatno družili. Ona je stvarno bila jedna takva boja na ovom našem trulom nebu. Imala je veliku borbu da se izbori za sebe takvu kakva je bila, a bila je posebna. Bila je jedinstvena i sa moje tačke gledišta, ovo je jako veliki gubitak. Kada pogledate, dragi moji, u sto godina naših života svi idemo u istom trenutku - istakla je Tinska.

POTRESNO OBRAĆANJE JELENE TINSKE NA VESTI O SMRTI SLAĐANE MILOŠEVIĆ

Voditelj Ivan Gajić zamolio je Tinsku da izdvoji neku Slađinu pesmu kao omiljenu.

- To bi bila pesma neko je tu. Neko je tu u sobi, da. Inače su sve bile divne, a ova je baš dramatična. Možda čak i za ovu priliku. Neko je tu u smrti - rekla je Tinska.

