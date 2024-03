"LJUBAV JE POBEDILA" Peđu Jovanovića zbog POROKA napustila supruga, a onda se desio preokret: Presrećan sam, porodica je na okupu

Peđa Jovanović priredio je pravi spektakl u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Da je emotivni pevač svojim pesmama, ali i brojnim obradama osvojio srca publike diljem regije, potvrdio je i prvim zagrebačkim nastupom u suradnji s Extra FM-om.

foto: Nemanja Nikolić

'Meni je oduvek bila želja, životni san zapevati upravo ovde u Lisinskom, hvala vam od srca što ste mi tu želju ispunili. I evo, znači ne jedan, nego tri Lisinska, presrećan sam. Zaista mi je to bio san od malih nogu. Kako moja pesma kaže – Ne zna želja što je nemoguće…', kazao je mnogobrojnoj publici.

Pevač je prošle godine objavio album '24/7' i otkrio kako je presrećan što su njegove autorske pesme prihvaćene kao i obrade po kojima je poznat u regiji.

foto: Nemanja Nikolić

'Jako mi je drago i što te moje nove autorske pesme publika podjednako prihvata kao i covere. I ubuduće ću se truditi snimati. Snimat ću naravno i obrade, ali više ću se posvetiti autorskim pesmama, pošto vidim da mi dobro ide', rekao je Peđa.

Muzičar je karijeru započeo u grupi Blizanci koju je osnovao s bratom Nenadom, a onda je svako krenuo svojim putem. Mnogi se pitaju što je danas s Nenadom, njegovim identičnim blizancem.

'Nastupamo dosta zajedno, još uvek, tako da jedan drugog maksimalno podržavamo. On je kantautor. Sam piše muziku, tekstove te svira i peva svoje pesme. Zapratite ga na njegovom YouTube kanalu. Ozbiljno... Prestigao me. Zaista mu dobro ide i presrećan sam zbog toga. Snimamo i neke pesme zajedno. Takođe, on je zakazao koncert u MTS dvorani u i postoji veliki interes za njega, što mi je jako drago', rekao je muzičar.

'Je l' ti žao što ste se raspali?', glasilo je pitanje.

'Pa nije mi žao. Mi se nismo raspali i dalje smo blizanci. On će biti moj gost u sredu u Lisinskom i dosta svirki radimo zajedno. Blizanci ponovno nastupaju Nekad sednemo onako malo i 'poletimo' u nekakve privatne sfere', rekao je.

foto: Printscreen/Instagram

Peđin veliki životni oslonac je i supruga Ana Jovanović s kojom je pevač u braku preko 16 godina te imaju troje predivne dece. Naime, mnogi za Anu kažu da je jedna od najlepših Srpkinja, a Peđa je priznao da mu ženina titula itekako prija.

'Naravno da mi imponira i ponosan sam.'

foto: Printscreen/Instagram

'Nisi ljubomoran tip?' – 'Nimalo', izjavio je pevač.

Jovanović je u više navrata pričao kako se borio s zavišnošću od alkohola zbog čega ga je na neko vreme supruga Ana i napustila. Par je, ipak, nedavno odlučio ljubavi dati drugu šansu, a Peđa je sad otkrio kako je vratio njeno poverenje.

'Pa dobro, trajalo je to malo, ali sad je sve super. Ljubav je pobedila i jako mi je drago zbog toga. Imamo troje prelepe dece i presrećan sam jer je porodica opet na okupu', zaključio je Jovanović.

Kurir.rs/Story.hr

Bonus video:

06:51 STARS EP272