"IZMAKLA MI JE POBEDA, ALI..." Anamarija nakon skandala oko Masteršefa, otvorila nepoznate detalje o porodici i takmičenju

Finale MasterChef-a pokrenulo je lavinu komentara i podela u javnosti. Nakon što je Anamarija Babičković, koja je bila miljenica publike, osvojila drugo mesto, na meti kritika našao se član žirija Branko Kisić, a Anamarija je danas prvi put progovorila o celoj situaciji.

- Najviše mi znači velika podrška publike! Vidim da sam omiljena u narodu i stvarno je lepo zaista! Najdraži mi je kompliment to što sam se pokazala baš onakva kakva sam, kavu su me roditelji vaspitali - kaže Anamarija Babičković.

Kako je otkrila, roditelji nisu bili za to da završi školu kuvanja.

- Nije da nisu bili za to, ali ja sam bila dobar đak, upisala sam ekonomiju u Subotici... Sve je bilo isprepletano, ali porodica je bila na prvom mestu, a moja ljubav na drugom mestu. Ali, drago mi je što sam uspela, što je sve išlo svojim tokom - kaže Anamarija.

Ističe da je ući u prvih 16 jako veliki uspeh i da se oseća fantastično zbog svega.

- Nema razloga da se ne osećam fantastično, pobeda mi je izmakla za dlaku, ali to me nije obeshrabrilo! Čak me je i ojačalo, iako sam krhka i nežna - kaže Anamarija.

Inače, odmah posle takmičenja Anamarija se oglasila i na svojim društvenim mrežama, gde je poslala snažnu poruku svojim fanovima.

- Hvala na podršci. Dala sam sebi obećanje, odgovaraću svima na poruke, i vi ste gledali mene tri meseca. Čestitam mojoj ljutoj protivnici, kako smo se šalile. Smatram da je najbolja pobedila, samo jedna može biti pobednica. Zaslužili ste, srećna sam što sam kuvala protiv vas. Tanja, od mene najiskrenije čestitke. Želim vam svu sreću od srca. Želim da uspete i vi u svojim snovima - rekla je Anamarija.

