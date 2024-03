"SA BIVŠOM ŽENOM SE KUCKAM, A SA DEVOJKOM..." Sale Tropiko progovorio: U kući sam za jelo imao žvake a za piće samo vodu...

Tropiko bend u ponedeljak je predstavio svoj novi sing "Moj Beograde" a na konferenciji za medije iskoristili smo priliku kako bi razgovarali sa Saletom pevačom iz grupe, o njegovom privatnom životu, novoj devojci, bivšoj ženi, deci ali nam je otkrio i kada je bio u najgoroj životnoj fazi i kako je živeo kad nije imao novca kao što ima danas.

Sale, kako si i kako je na ljubavnom planu?

- Jako sam dobro. Emotivno sam ispunjen, super živim, jedan lep i miran život i uživam u svakom danu kako duhovno tako ljubavno. Sve je super, samo ne bih da previše pričam o ljubavnom životu jer prethodni život ste imali na tacni. Moja deca su tinejdžeri i ne bih da oni čitaju o svemu tome.

foto: ATA images

Da li su deca čula novu pesmu i da li uopšte slušaju tvoje i Jovanine pesme?

- Čule su, a starija ćerka me je pitala zašto ona nije ovde večeras sa nama, ali sma joj rekao da je ovo sada samo za novinare. Moje ćerke uglavnom čuju sve pesme pre nego što ih objavim, jer meni je studio kući pa one sve to već unapred znaju i komentarišu. Starijoj ćerki se uglavnom sviđaju pesme a mlađa mi često kaže da su joj moje pesme bljak. Možda mi je samo jednu pesmu pohvalila.

A da li slušaju ove nove izvođače, ovu trep muziku?

- Da, oni slušaju sve ovo što se sada snima, mlađe kolege što pevaju. One imaju te svoje izvođače koje vole, a i ova moja muzika je malo preozbiljna za njih. Još nisu imale ljubavi da bi razumele o čemu ja pevam.

Da li je Jovana čula tvoje nove pesme?

- Jeste, jeste. Sve pesme su joj super. Čujemo se stalno, evo baš smo se kuckali malopre. Sve je dobro.

foto: ATA images

U kojoj pesmi se ti najviše pronalaziš?

- Nekad sam se pronalazio u svakoj pesmi, kad kažem nekada to mi je kad mi je život bio mnogo težak.

Ti si iz Leskovca i ponosno to ističeš. Međutim mnoge javne ličnosti se stide svog rodnog mesta, kako gledaš na to?

- Ne gledam uopšte i prvi put to čujem. To je njena stvar. Ako je njoj to tako lepo blago njoj.

Ti si neko ko je imao javni brak i razvod. Koliko je teško nositi se sa tim?

- U životu se svi nosimo sa raznim stvarima. Neki imamo neprežaljene ljubavi, smrt psa, roditelja i to je sve nešto što mi proživljavamo kroz javnost. Kako delimo sreću tako i tugu delimo sa narodom. Ja znam šta mi je u srcu i na duši i u kući, to su teške stvari, ali posle kiše sunce mora da grane. Period težine je iza nas.

Kako se ti i Jovana snalazite u roditeljstvu?

- Odlično, mi već imamo veliku decu i jako super ističemo naše prijateljstvo i bavljenje našom decom, mi smo super roditelji i moramo da se držimo zajedno, imamo tinejdžerku koju sve zanima. Javan sam i u odgajanju dece.

foto: Printscreen/Jutjub

Kako ih štitite od svega ovoga?

- Starija ćerka u poslednje vreme primećujem da lista i čita portale i postavlja raznorazna pitanja, zato se trudim da ih štitim i čuvam od svega ovoga, to je moguće uraditi. Deca moja a i ostala su svašta videla jer im je sve dostupno u takvom vremenu živimo. Ali se vodim i onim što više branim to će više ići protiv mene, i mi se trudimo da približimo stvari kakve jesu. Nekad jednostavno kad dođu i pitaju šta je ovo ili ono, objasnimo im na najlepši mogući način i nastaviš dalje. Deca rastu, i ja sam svestan da nas tek čeka borba.

Mnogi bendovi su se raspali, vi trajete, koji je recept?

- To samo Bog zna, mi smo klinci koji su došli ovde kako bi napravili karijeru. Ljudi kada su u nekom timu u ovom slučaju bendu misle da su svi najpametniji, zato se i raspadaju. Hvala bogu pa smo imali tu sreću da upoznamo dobre ljude, izaberemo dobre pesme i da budemo iskreni. Da nismo bili iskreni ništa ne bi smo uradili. Imali smo pobednički duh i to je dovelo do toga da je ovako kako jeste. Mi smo imali pauzu od 8 godina ali evo nas opet smo tu i ide album. Ima i toga da ima milion ljudi koji svaki dan objavljuju pesme pa i to koči nas iz stare bagre.

Da li ste nekad pomislili da odustanete od svega?

- Jesmo. 2007, kad smo snimili prvi album dali smo sve što smo imali. Pre toga smo imali svirke sedam dana nedeljno, nakon albuma nas niko nije zvao, sve je išlo obrnuto. Prestalo je sve. Kad su mi dolazili kući i pitali me da li imam nešto za jelo ja sam govorio da imam žvake a kad bi mi tražili da nešto piju ja sam im nudio vodu. I hteli smo da se spakujemo i vratimo se za Leskovac. E onda se pojavio Braja i sve već ostalo znate.

