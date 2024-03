JOVANA JOKSIMOVIĆ NAKON TOLIKO VREMENA PROGOVORILA O SRĐANU PREDOJEVIĆU: Žao mi je što danas ne radimo zajedno, bili smo...

Poznata voditeljka Jovana Joksimović retko kada priča o privatnom životu, te je sada iznenadila detaljima o intimi.

Ona je jedna od najvoljenijih TV lica publike, koja dve decenije vodi jutarnji program. Iako već nekoliko godina radi sama, ljudi i dalje vezuju Srđana Predojevića i nju, koji su dugo bili voditeljski tandem.

- Srđan i ja smo bili tim koji je donosio fantastične rezultate. Magija koju smo nas dvoje imali, iako smo različiti... Jako smo dobar tandem i urednički i voditeljski. Žao mi je što danas ne radimo zajedno jer mislim da bismo mogli još mnogo toga da uradimo. Na televiziji smo bili onakvi kakvi jesmo i privatno. Nismo mogli da budemo nekoliko sati u ulozi nekoga. Normalni smo bili - rekla je Jovana, koja se oglasila kada je Srđan ponovo počeo da radi na "Pinku".

Voditeljka ističe da se ne trudi da bude pametna tokom programa.

- Ako ja koja sam toliko obaveštena nešto ne razumem, nije me sramota da postavim pitanje, da insistiram na nečemu na čemu treba da se insistira. Nisam opasna, trudim se da izbegavam konflikte, sa mnom znaš na čemu si. To me je koštalo u životu.

