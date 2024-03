JOVANA JOKSIMOVIĆ HIPNOTISALA GLEDAOCE: Nežna boja haljine, gola ramena i brutalni dekolte, voditeljka pokazala sve atribute

Voditeljka Jovana Joksimović važi za jednu od najlepših i najnegovanijih žena na javnoj sceni.

foto: Promo

Jovana je uvek skockana od glave do pete, a ovog jutra, je svojim stajlingom prikovala gledaoce za male ekrane.

foto: Printscreen

Naime, voditeljka se u studiju pojavila u lila haljini pripijenoj uz telo sa šlicem sa prednje strane. Haljina je savršeno istakla sve njene atribute, a gornji deo koji je bio u obliku korseta naglasio je njene grudi.

foto: Printscreen

Podsetimo, poznata TV voditeljka Jovana Joksimović, više od deset godina je u braku sa pop pevačem i kanautorom Željkom Joksimovićem, a između sada srećnog bračnog para, sevnule su varnice upravo 2008. godine kada su zajedno vodili "Evroviziju" koja se održavala u Beogradu.

Poznati domaći par već godinama uživa u skladnom braku, a Željko se jednom prilikom prisetio početka njihovog zabavljanja koje prati jedna anegdota.

- Kad smo se upoznali‚ ona me je jednom prilikom vozila kolima, i sećam se da je imala neki super, besan auto. Vozi me, a ja čisto da otvorim ladicu i da vidim šta ima napred, kad ono neki divljaci, CD-ovi na kojim ništa ne piše, i vidim, moj CD! Kažem: “Čekaj, čekaj, pa ti slušaš mene”! I to je presudilo. Nešto sam se malo dvoumio jedno vreme, ali kad sam video CD to je bilo to - rekao je Željko.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:11 Brena pohvalila noge Jovane Joksimović