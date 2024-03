JOVANA JOKSIMOVIĆ OTKRILA PRAVU ISTINU O TOME U KAKVIM JE ODNOSIMA SA ŽELJKOVOM ĆERKOM IZ PRVOG BRAKA: Ne mogu da joj budem mama..

Jovana Joksimović uživa u skladnom braku sa Željkom Joksimovićem sa kojim ima troje dece, a pevač je pre poznanstva sa voditeljkom bio u braku iz kojeg ima ćerku Minu.

Jovana je otkrila da Minu smatra članom porodice, ali da sa njom ne može imati drugarski odnos.

- Ja njoj ne mogu da budem drugarica, ne mogu da joj budem ni mama. Ja mogu da joj budem prijatelj i neko ko će, šta god da joj treba, uvek biti tu. Ljudi strašno mešaju uloge. Mislim da Mina ima divne roditelje, divnu mamu i divnog tatu - rekla je svojevremeno Jovana, i dodala:

foto: Printscreen

- Mina je član naše porodice. Ona je tu sa nama. Kao što ima toplinu u kući svoje majke, ima je i u našem domu. Znam da ljudi traže senzaciju, ali ovde je nema.

Mina Joksimović ima 28 godina i stekla je diplomu na Muzičkoj akademiji gde je potom upisala i master-studije.

Podsetimo, Jovana je nedavno dala veliki intervju za medije gde je otkrila da ne voli da sve detalje privatnog života objavljuje na društvenim mrežama.

foto: Milan Maricic/ATAImages

- Ja moram da vam kažem da ja nisam neko ko na društvenim mrežama postavlja da li sam sada kod kozmetičara, ili sam malo pre trenirala nemam tu vrstu interakciju sa ljudima koji me prate. Našla sam neki svoj balans, malo posao, malo privatno i to je nešto što meni prija i možda mogu da kažem da nisam neko ko se najbolje snašao na tim društvenim mrežama. Ja ne krijem ništa iz svog života i nije da ne kačim zbog toga, ja sam javna ličnost i to sam sama birala, ali ja se ne osećam prijatno. U poslednje vreme sam počela da razmišljam o tome da šta god me interesuje ja potražim na društvenim mrežama i gledam šta drugi ljudi rade, i onda je u tom smislu vaše pitanje potpuno logično.

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

07:23 STARS EP 262