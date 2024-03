OVAKVU JOVANU JOKSIMOVIĆ NISMO IMALI PRILIKE DA VIDIMO! Evo kako izgleda u prirodnom izdanju: Leopard helanke i čupava frizura

Voditeljka Jovana Joksimović važi za jednu od najlepših i najnegovanijih žena na javnoj sceni.

Retki su trenuci kada možemo da je vidimo u opuštenom izdanju, bez šminke i u laganoj odeći, uglavnom je doterana od glave do pete.

Ipak, ponekad napravi izuzetak pa na društvenim mrežama pokaže da nije uvek tip-top sređena, već da, kao i svako, u slobodno vreme uživa u opuštenoj, sportskoj garderobi.

foto: Printscreen Instagram

Tako je Joksimovićka objavila snimak sa treninga gde je vidimo u udobnim helankama sa leopard printom, običnoj beloj majici i patikama.

Na treningu joj se pridružio i suprug, naš poznati pevač Željko Joksimović pa su, po završetku istog, zabeležili selfi, što možete pogledati na fotkama u okviru teksta.

foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, poznata TV voditeljka Jovana Joksimović, više od deset godina je u braku sa pop pevačem i kanautorom Željkom Joksimovićem, a između sada srećnog bračnog para, sevnule su varnice upravo 2008. godine kada su zajedno vodili "Evroviziju" koja se održavala u Beogradu.

Na licu nije imala šminku, a kosu je pokupila u čupavu punđu.

Poznati domaći parveć godinama uživa u skladnom braku, a Željko se jednom prilikom prisetio početka njihovog zabavljanja koje prati jedna anegdota.

- Kad smo se upoznali‚ ona me je jednom prilikom vozila kolima, i sećam se da je imala neki super, besan auto. Vozi me, a ja čisto da otvorim ladicu i da vidim šta ima napred, kad ono neki divljaci, CD-ovi na kojim ništa ne piše, i vidim, moj CD! Kažem: “Čekaj, čekaj, pa ti slušaš mene”! I to je presudilo. Nešto sam se malo dvoumio jedno vreme, ali kad sam video CD to je bilo to - rekao je Željko za medije.

