"VOLONTIRAŠ, GLEDAŠ U STARIJE KAO U BOGA I ČEKAŠ SVOJIH 2 MINUTA SLAVE" Jovana Joksimović o početku karijere i Vedrani Rudan

Jovana Joksimović govorila je o načinu na koji provodi 8. mart, kako neguje svoj izgled, prisetila se Evrovizije na kojoj su ona i njen suprug Željko Joksimović bili voditelji, a onda i prokomentarisala Teya Doru.

- Ja nakon „Uranka“ skinem šminku što sad nisam uradila, i idem na „Tanjug“. Moj dan kreće oko pet ujutru, završava se oko šest,sedam popodne , na telefonu, užurbano je sve i nešto na šta sam navikla. Ja imam sreću što su mi deca u školi do pola četiri, pa onda nekako od ujutru do pola četiri je okej da nismo zajedno pa se nekad i trudim da odem ranije kući. Nema organizacije u ovom našem poslu nekada zakažete intervju popodne, nekada kasno uveče, diktiraju vam uslovi i vaš način rada i probate da se prilagođavate. Probate da u tom prilagođavanju uskladite i porodicu i prijatelje i nekako gurate.

Danas je 8. mart, dan žena. Šta on za Vas predstavlja i kako ga proslavljate?

- Ja mislim da treba poštujemo sve datume koji su kroz istoriju izborili neka naša prava, mislim da treba da ga obeležavamo, ali da li za mene lično nešto predstavlja – ne. Volim pošto mi deca idu u školu da radimo ono što smo i mi radili kada smo bili mali, da učiteljicama ukažemo neki znak pažnje pa da decu podstaknete da pripreme nešto.

Žene koje vas prate stalno se pitaju kako održavate vaš izgled, pa koliko vam zapravo žena postavljaju isto pitanje da društvenim mrežama?

- Ja moram da vam kažem da ja nisam neko ko na društvenim mrežama postavlja da li sam sada kod kozmetičara, ili sam malo pre trenirala nemam tu vrstu interakciju sa ljudima koji me prate. Našla sam neki svoj balans, malo posao, malo privatno i to je nešto što meni prija i možda mogu da kažem da nisam neko ko se najbolje snašao na tim društvenim mrežama. Ja ne krijem ništa iz svog života i nije da ne kačim zbog toga, ja sam javna ličnost i to sam sama birala, ali ja se ne osećam prijatno. U poslednje vreme sam počela da razmišljam o tome da šta god me interesuje ja potražim na društvenim mrežama i gledam šta drugi ljudi rade, i onda je u tom smislu vaše pitanje potpuno logično.

Koji bi odgovor svim ženama bio na pitanje: "Kako se negujete i koliko vremena posvećujete sebi?"

- Uhvatili ste me u vrlo specifičnom trenutku jer se ja do pre tri nedelje uopšte nisam bavila sobom, okej kozmetika, to je nešto što ja volim, imam svoju dnevnu negu. Krenula sam sa Željkom da igram Padel u Grčkoj, to je igra koja se igra u paru i nešto što vam izaziva i smeh i svađu. Krenula sam i na pilates nedavno, i shvatila sam da mi baš prija. Jedem šta hoću, igram padel i idem na pilates.

Koliko Vam je bilo teško kao žena da se izborite za sebe u medijima?

- Baš sam nedavno razmišljala o tome kako se moja generacija danas i devojke od 20 do 30 godina možda i ne razumemo. U stvari to su žene kojima smo mi gradile taj put da danas ne znači ne, i da to neću i to ne moram je skroz okej. U moje vreme na tim počecima kad si mlad nemaš nikakva prava, ne ako si žensko nego i ako si muško. Volontiraš, gledaš u starije kao u boga i čekaš svojih 2 minuta slave. U tom smislu je potpuno drugačije, danas vi dođete u neku redakciju, dođe mlada osoba, dobije platu, stalno zaposlenje i prosto se dobro oseća. Prema ženama u novinarstvu je uvek vladala ta jedna stigma – „Šta ti znaš? , Ako si se lepo sredila to znači da nisi dovoljno pametna, što lepše izgledaš to ti je manji mozak. To je bio narativ koji je mene sačekao u medijima. Ja kada sam počinjala i bila je takva situacija da kada vodite jutarnji program na RTS-u da treba da nosiš malo šminke, meni su rekli da nisam krenula na maskenbal kada sam se sredila. To su sve stvari koji se mojim koleginicama, pa i vama i meni stavljaju na teret. Ja mislim da smo mi kroz RTS uspeli da napravimo tu estetiku drugačiju a to je da treba ljudi da se lepo srede i da to ne znači da nisi dovoljno pametan. Ja sam slučajno završila u medijima, bio je konkurs na BK gde sam se ja prijavila iz drugih razloga, a u stvari sam završila na televiziji. Stvarno volim ovaj posao, privilegija je da možeš danas da se baviš onim što voliš. Kada završim emisiju ja sam umorna, ali sam i srećna i provela sam se super. Uspela sam da obrađujem teme koje mene interesuju i da se lepo provedem, jer zamislite da se četiri sata dnevno dosađujem.

Kako reagujete na glasine da vas se sagovornici plaše da dođu kod vas u emisiju?

- Ma ne plaše se mene, to su gluposti koje se pišu po novinama. Kod mene se svi super provedu.

Mnogo se komentarisao i vaš intervju sa Vedranom Rudan, da li vas je uvredila i da li ste se naljutili na nju?

- Ja Vedranu znam 20 godina. Uvek nađemo način da se priča o gostovanjima, ona je tu malo veštija. Nemam razloga nikada da se naljutim, ako želim da odgovorim ja ću odgovoriti. Što se Vedrane tiče njoj je sve oprošteno.

Neko ste ko uvek ima podršku porodice, koliko je to važno u vašem poslu?

- To je najvažnije. Ipak sam ja neko ko nije kod kuće svako jutro i morate da imate veliku podršku i da vas dobro razume vaš partner. Željko je neko ko je od samog početka moja podrška i ko je više verovao u mene i kada sama nisam. Imam tu privilegiju da svakog jutra kada sam ovde ne razmišljam da li su mi deca doručkovala i na vreme krenula u školu.

Protekla nedelja bila je aktuelna izborom za pesmu za Evroviziju, da li se često setite 2008 godine kada ste zajedno sa Željkom vodili Evroviziju koja se tada održavala u Beogradu?

- Gledali smo baš snimke pre neki dan, to je bilo baš divno i ne možemo da verujemo da je prošlo 16 godina. To je bila jedna opšta euforija u državi, pa smo se pitali da li ćemo mi moći da ugostimo sve te strane državljane i kako ćemo Željko i ja na dva jezika da vodimo ceo program koji se prikazuje pred 150 miliona ljudi. Ja sam bila van sebe, ali divno nam je bilo, sećam se da je bilo lepo vreme u Beogradu. RTS euforičan, Arena samo za nas, sve je bilo posebno i nešto što ja nikada neću zaboraviti.

Kako vam se dopada ovogodišnja predstavnica Srbije?

- Meni je ona posebna, pesma mi se dopada. Mislim da smo napravili pravu stvar, ona ima personaliti što je jako važno u tom muzičkom poslu i poslali smo najbolju.

