OVAKO IZGLEDA FERARI SAŠE POPOVIĆA OD POLA MILIONA EVRA! U njemu došao na snimanje "Zvezde Granda", svima popadale vilice

Poznato je da je Saša Popović ljubitelj dobrih automobila i ne žali novac za svoju kolekciju.

Nedavno je u Beogradu na vodi snimljen kako vozi beli "ferari", čija cena ide od 300.000 evra pa naviše, a sada je na snimanje emisije "Zvezde Granda" došao u crvenom, čija je vrednost čak pola miliona evra. Čim je stigao pogledi prisutnih su bili usmereni ka njegovom vozilu, jer mnogi ovako skup auto do sada nisu videli.

Inače, kako su ranije pisali mediji, Popović je crveni "ferari" kupio krajem prošle godine. On, inače, svake godine kupi po jedno vozilo, pa u svom vlasništvu ima i beli porše, kao i tri BMW-a, dva "mercedesa", ali i skromna kola poput "smarta".

On je i sam priznao da je oduvek najviše novca trošio na automobile.

- Kada smo 1983. godine krenuli na onu veliku turneju, puno smo para zarađivali. Milione! I to je sve išlo regularno, plaćali smo poreze... U to vreme je sve išlo preko tzv SDK, pa preko žiro računa i imali smo zaista puno para, ali to su bile godine pod sloganom "imaš kuću, vrati stan". Imaš stan, ne možeš da kupiš kuću, ne možeš ni lokale jer su u državnom vlasništvu. Gde smo trošili pare? Na automobile. Ja najviše - prisetio se on u jednom intervjuu i dodao:

- Prvi sam kupovao sve modele "mercedesa" ’83, četvrte, pete… Od tada mi je ta ljubav prema automobilima. Naravno, 1993. kada sam izgubio pare kod Dafine, ostao sam klot. Bez ijednog dinara i bez ijedne marke i četiri godine sam se vozio autobusom - ispričao je Saša Popović za Grand.

