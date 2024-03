CECA SE OGLASILA O RAZVODU DRAGANE I TONIJA: Naravno da sam uz koleginicu! (VIDEO)

Svetlana Ceca Ražnatović stigla je na snimanje emisije i prokomentarisala razvod Dragane Mirković i Tonija Bijelića.

- Ne znam šta se dešava u nečijim životima, niti me to zanima. Uvek je pretužno kada se jedna porodica rastura i nikome to ne želim. Naravno da sam uz koleginicu - rekla je Ceca.

01:45 Ceca o Slađani Milošević i razvodu Dragane Mirković

Podsetimo, Dragana se za prvo za Kurir oglasila saopštenjem o razvodu posle 24 godine braka, gde je između ostalog napisala:

"Uprkos svim nepomirljivim razlikama, zarad dobrobiti svoje porodice i zato što sam tako vaspitavana, učinila sam sve da spasim zajednicu koju smo nekada imali. Međutim, sa vremenom je taj jaz postao sve veći i shvatila sam da veću štetu činimo svojim najmilijima ostajući na silu u nečemu što odavno ne funkcioniše, nego stavivši tačku na naš brak."

Podela imovine vredne 100 miliona evra Dragana Mirković je ne samo najuspešnija nego i najbogatija umetnica u regionu. Ovo su priznali i brojni svetski sajtovi koji su vrednost njene imovine procenili na preko 100 miliona evra. A predmet podele tokom razvoda najpre će biti dvorac Ebenfurt, koji se nakon renoviranja sa površinom od 12 hiljada kvadrata procenjuje na preko 50 miliona evra. U imetak koji je stečen tokom braka spada i televizija DM sat kao i zgrada u Požarevcu u kojoj se medijska stanica nalazi, ali i vozni park procenjen na preko pet miliona evra. Pre više od decenije, bračni par kupio je i fabriku automobila Majbah kupe, koja je i dalje u njihovom vlasništvu.

Bonus video:

