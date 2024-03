EVO ŠTA SE DEŠAVA IZA KULISA ZVEZDA GRANDA! Ceca pokazala šta radi sa Bekutom dok ih ne snimaju, isplivali kadrovi

Pevačica Ana Bekuta mesec dana nije bila u žiriju muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a sada se vratila i odmah se usnimila sa koleginicom Svetlanom Cecom Ražnatović.

Naime, Ceca je na svom Instagram storiju objavila snimak iza kamera, dok je trajalo snimanje pomenutog muzičkog takmičenja.

foto: Printscreen Instagram

Njih dve su pozirale nasmejane, ful doterane, a Bekuta nije krila da joj je pevačica nedostajala.

Keba se odlično snašao u žiriju

foto: Ata images

Podsetimo, umesto Bekute u žiriju je bio Dragan Kojić Keba.

– Naravno, zašto ne bih bio spreman? Nema tu neke duge priče. Moja draga koleginica i prijateljica Ana Bekuta neko vreme neće biti tu. Nekako smo nas dvoje kompatibilni po mnogim muzičkim pitanjima, temama. Tako da je predlog svih bio da je zamenim neko vreme, tu sam i to je to – rekao je on nedavno.

Kurir.rs/Blic