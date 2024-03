"ZBOG TOG BOLESNIKA SAM IZGUBILA DETE!" Vanja iznela ŠOK OPTUŽBE na račun bivšeg muža Ša: Živi od tiktoka

Vanja Ignjatović, bivša supruga repera Nenada Aleksića Ša, zaprepašćena je njegovom pričom o njihovom braku, koju je u "Eliti" podelio s cimerima iz Bele kuće.

Ša, koji se pre nekoliko nedelja zvanično razveo od Vanje, demantovao je njene navode da su se nakon izlaska iz sudnice izgrlili i poljubili, doveo je u sumnju njen spontani pobačaj, govorio da je neradnica, a doveo je u pitanje i njeno majčinstvo.

Tim povodom se oglasila Vanja, koja je zgrožena svim Nenadovim navodima. Međutim, najviše su je pogodile njegove spekulacije vezane za trudnoću i spontani pobačaj.

- Šta da vam kažem kad samo laže?! Bolesnik, on je kriv što sam izgubila dete, to tvrdim, bre! A druga stvar, on je neradnik, a isto tako meni nije dao da radim. Živeo je od para sa TikToka - rekla je ona.

