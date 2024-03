TAJNA IZ PROŠLOSTI! Toni doživeo tešku saobraćajku, Dragana prekinula turneju

Dragana Mirković bila je spremna na sve zbog ljubavi prema bivšem suprugu Toniju.

Kako Kurir ekskluzivno saznaje, Bijelić je 1999. godine doživeo tešku saobraćajnu nesreću u Hrvatskoj zbog čega je regionalna muzička zvezda prekinula turneju po Americi i prvim avionom se vratila u Austriju.

foto: Printscreen

- To je bio najteži period u Tonijevom životu. Doživeo je tešku saobraćajku kada se vraćao iz Srbije za Beč. Nesreća se dogodila blizu Zagreba. Odavno je to bilo i koliko se sećam, nekoliko vozila je učestvovalo u tome, a Toni je, nažalost, najteže prošao. Zdravstveno je bio jako loše jer je zadobio povrede opasne po život. S obzirom na to da je on državljanin Austrije, helikopterom je bio prebačen u bolnicu u Beč. Dragana je tada bila na turneji po Americi. Svi njeni koncerti su bili unapred zakazani i rasprodati. Međutim, kada su joj javili da je Toni u teškom stanju, prekinula je turneju. Prvim avionom se vratila u Beč. Bila je jako uznemirena, uplašena i samo je želela da bude uz Tonija. Bilo je to na početku veze. Ljubav koju je gajila prema njemu je bila toliko jaka, da je Mirkovićeva zanemarila sve druge obaveze jer je želela non-stop da bude uz njega i ništa drugo je nije zanimalo - priča naš izvor dobro upućen u njihovu životnu priču.

foto: Privatna Arhiva

Prema njegovim rečima Bijelić je duži vremenski period bio hospitalizovan, a Dragana se nije odvajala od njega. - Nije izlazila iz bolnice. Danonoćno je bila uz njega. Sve je činila da što pre ozdrvavi. Dani su prolazili, a on se uspešno opravljao. Dok nije bila sigurna da je Toni kompletno zdrav, Mirkovićeva nije želela da peva. Odbila je sve ponuđene koncerte. Toni nije mogao da veruje da toliko ljubavi ima prema njemu i da mu pruža nežnost i pažnju. Tako nešto pre nje nije nikada doživeo. Ta situacija ih je još više zbližila, a ubrzo su i počeli da žive zajedno. Toni je bio opčinjen Draganom i načinom kako se ona ophodi prema njemu. I nakon što je napustio bolnicu, Dragana je bila uz njega dok se kompletno nije oporavio - završava naš izvor.

foto: Dejan Milićević

Ovim povodom pokušali smo da stupimo u kontakt sa Draganom, ali ona nije odgovarala na naše pozive. Kontaktirali smo i sa Bjelićem, ali se ni on nije javljao na pozive.

foto: Dejan Milićević

Ljiljana Stanišić

07:59 STARS EP275