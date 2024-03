"BAJAGU SMO PREZIRALI JER JE SVIRAO ONO ŠTO NE SLUŠAMO" Dubravka Marković se prisetila: Krenuli smo zajedno u srednju, a onda...

Dubravka Marković, voditelj i novinar gostovala je u "Pulsu Srbije" kod voditelja Ivana Gajića.

Ona se prisetila mladosti, srednje škole, ali i Bajage, pa je otkrila interesantnu priču kada je upravo on postao gitarista Riblje čorbe.

- Bajaga i ja krećemo u Drugu beogradsku gimnaziju 1974. godine, pravimo školske priredbe, u jednom trenutku sam recitovala Plavi čuperak, a on je svirao gitaru. Četiri godine gledamo kako da pobegnemo iz škole, u četvrtoj godini on postaje gitarista Riblje čorbe, i mi ga svi preziremo jer to nije muzika koju mi slušamo, ali kažemo okej, barem će zaraditi kintu - započela je, pa dodala:

- Potom se sa njim dogodi sve što se dogodilo. Meni se takođe svašta dogodilo. Ja ću zapamtiti njegovu izjavu u jednom časopisu da je on svirao "Stairway to heaven" a ja recitovala Drug Tito jaše na čelu kolone, ali u to vreme je to bilo malo zezanje mene.

