ASMIN PONOVO U LJUBAVI SA STANIJOM? Obratio joj se dirljivim rečima i svima stavio do znanja OVO, sve pršti od LJUBAVI (FOTO)

Od kako se saznalo da je Asmin Durdžić u vezi sa Stanijom Dobrojević i da je zbog nje ostavio Aneli Ahmić i otišao u Majami kod Stanije, mediji bruje o njihovom odnosu, ali i o ratu koji Asmin vodi sa Aneli i porodicom Ahmić.

Asmin je nedavno priznao da se on i Stanija još uvek nisu pomirili, ali da su na tome intenzivno radili, a sada je okačio njenu sliku i svima stavio do znanja koliko mu znači, zbog čega su mnogi fanovi pomislili da je došlo do pomirenja.

foto: Printscreen Instagram

- Kad uz tebe stoji lavica, nije teško biti lav - napisao je Asmin.

Inače, starleta je nekoliko puta pružala ruku pomirenja Asminu, a do problema u vezi je došlo kada je saznala da je oženjen učesnicom "Elite" Aneli Ahmić i da ima ćerku.

