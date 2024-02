"ANELI JE NAJGORI SLOJ LJUDI KOJI POSTOJI!" Bivši političar: Bila je sa mojim drugom, našao ju je preko Instagrama i odma je...

Bivši političar i rijaliti učesnik Aleksandar Požgaj, gostovao je kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije gde je komentarisao burni odnos Anele Ahmić i Asmina Durdžića koji ne prestaje da intrigira javnost.

- Ja sam bio unutra kada je to počelo. Nisam hteo odmah da komentarišem dok ne dobijem sve informacije, ne treba biti brzoplet u životu. Ja sam jednom našalio da ako ulaze Stanija i Asmin, ja ću da ih podržim. Do jednog momenta meni je ispiralo mozak to kako je ona žalosna, tužna i ostavljena. Ajde bre Aneli vidi se šta je, materijalista. Sve vreme priča o lamburdžiniju, balensijaga patike, da li su original ili nisu, kupio je Staniji naočare u Istanbulu. Koga to interesuje? To je materijalizam. To jasno pokazuje ko je Aneli, ona je najgori sloj ljudi koji postoji u društvu i takve ljude treba izbegavati. Ona je mene uvek nazivala ološem i svađali smo se, nikada je nisam uvredio, samo sam govorio istinu. Na kraju sam joj rekao "devojko, kada izađem iz rijalitija ja tebe više nikad neću videti". Ona je rekla pa kako. Pa šta treba da se družimo kad izađemo, devojko ti mene ne interesuješ - rekao je Požgaj i dodao:

- Ja sam je znao i ranije, ona je bila sa jednim mojim prijateljem. Tada sam je video i otišao odma kada sam video ko je došao. Mi smo sedeli i on se dopisivao preko Instagrama sa njom i pokazivao mi kako izgleda. One su sutra došle u Beograd, pa su otišli u Dubaji, pa za Rim. Ona mi je to sve potvrdila i hvalila se kako je on bio galantan i dao joj karticu. Kako je ona šopingovala dok je on spavao i bio u gradu sam. Kada se vratio, pitao sam ga kako je bilo. Rekao je nije ništa bilo, osim kada sam se vratio. Meni je sve jasno bilo. On nije hteo, kaže kada ju je video samo je izmišljao neke sastanke.

