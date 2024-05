"1. MAJ TRADICIONALNO PROSLAVLJAM RADOM" Jovana Jeremić o poslu i karijeri: Niti me interesuje brak, niti rađanje dece...

Voditeljku “Pinka” Jovanu Jeremić posetili smo u Grockoj gde živi njen novi izabranik Dragan, gde nam je pokazala kako se snalazi kao domaćica.

Za Prvi maj tradicionalno će umestiti pogaču.

- Za Prvi maj domaćica sprema pogaču, tako sam naučena, a sada pripremamo kiflice. Čovek treba da pazi da se ne ugoji za ove praznike, ali imamo ovde i za dijetalce poput mene hleb od pšeničnog zrna - rekla je Jovana koja je zasukala rukave u pekari svog dragog.

- Dosta sam naučila ovde sa ljudima koji rade kod Dragana. Dete sam ugostitelja, moj tata je imao restoran i ceo život sam provela sa radnicama, bila u kuhinji i za šankom. Posao mi nije stran i u svakom trenutku mogu da se snađem i da zaradim za sebe jer sam radnik. Sve ovo što mi je došlo u životu je zato što sam bila vrhunski radnik - priča Jovana dok se lati posla.

- Ne volim da je debelo testo, volim da bude što tanje.

Praznik rada za nju, kako kaže, ima posebno značenje jer je radoholik.

- Ovaj praznik tradicionalno proslavljam radom, a ne neradom, izjavila je voditeljka i iznenadila mnoge.

- Neko sam ko ne uzima godišnje odmore ni slobodne dane. Život sam organizovala tako da mi to nije potrebno. Prvi maj ću provesti sa porodicom tokom dana. Tu su Mihajlo, Miloš, Lea, Marija i Milica i svi naši prijatelji koji će doći. Zdrava porodica je najveće blago, kaže Jeremićeva koja se prisetila kako je provodila praznike kada je bila mlađa.

- Išli smo na Rajac i tamo smo pravili roštilj, bilo je puno pića, a mi klinci. Nisam tip koji voli da lumpuje i ne pijem alkohol, tako da nisam za pijanke. Volim dobro raspoloženje i društvo, ali ne volim da ostajem do kasno. Više volim da provodim kvalitetno vreme preko dana u prirodi.

NEĆU DA SE UDAM

Iako je nakon razvoda rekla da ne veruje u ljubav za ceo život, Jovanu je život demantovao.

- Rekla sam Draganu juče: „Čoveče, ti ćeš mene stvarno da ubediš da si moja ljubav za ceo život“, a rekla sam da ne verujem u to, već da verujem u životnu ljubav. Možda je to moja lekcija u životu da shvatim da to postoji. Vrlo sam odgovorna i meni brak nije važan, već sam bila u braku i on nije garant sreće, važno je da sam srećna i da smo mi srećni jedno sa drugim. Meni nije bio cilj kada sam srela Dragana da ga uhvatim i da se udam za njega, kao devedeset posto žena. Niti me interesuje brak, niti rađanje dece. Volim da ga volim i takvog kakvog jeste jer ima takvu dušu, kaže voditeljka i nastavlja:

- Meni je ljubav važnija od bilo čega. Ljudi žive čitav život i misle da su voleli. Ljubav nije strast, to je trajno duhovno stanje, a strast telesno stanje. Kad smo mladi nama je uvek strast na prvom mestu, a kako vreme prolazi imam kapacitet da volim muškaraca na jednom dubljem duhovnom nivou i nema uspešnog odnosa, ako nema duhovne bliskosti. Postoji nekoliko vrsta bliskosti kao što su intelektualna, telesna i duhovna. Kad su ispunjene sva tri to je pravi odnos, ali bez duhovnog nema ni jednog- otkrila je Jovana.