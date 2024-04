JOVANA JEREMIĆ OTKRILA KOLIKO ZARADI ZA JEDAN SAT: Jeftinije mi je da platim ženu 600-700 dinara da mi oriba kupatilo i usisa kuću

Jovana Jeremić tvrdi da za nju zime nema. Iako se godinama bavi voditeljstvom, ona je sigurna da bi se i u svakom drugom poslu dobro snašla. Kako kaže, uvek bi nešto radila, a ističe da zna da napravi pare.

- Možda bih mogla u međuvremenu na još jednu dodatnu platu kod Dragana. Što da ne, ja sam tip koji voli da radi, to uvek rado kažem. Nikad ne bih bila gladna i žedna, uvek bih našla posao da se neke parice zarade. Kad si sposoban, uvek se snađeš, poenta je da umeš da napraviš novac. Krenula sam od nule i umem da pravim novac - kaže voditeljka i dodaje:

- Za 10 godina sebe vidim kao broj jedan u Srbiji, kao jednog kapitalistu, vlasnika nečeg svog. Biće tako, sigurna sam, pametnom dosta. Pored Dragana imam i redovan s*ks i sigurnost i bezbednost. Nisam žena koja ide za strastima, nisam kao neke proste površne žene koje samo zanima s*ks, da me razvali u krevetu. Džaba ako me razvali u krevetu, a nema za šta pas da ga ujede, ako je slabiji od mene, ne poštuje me, vara kad odem na posao. Ništa mi ne znači što me razbio u krevetu. Pristajem do kraja života da me nikad ne razbije u krevetu, ali da mi pruži bezbednost sigurnost i ljubav.

Jovana kaže da je biznis-žena čiji je svaki sat potrošen na kućne poslove uzaludan.

- Uvek sam bila ćerka gazde i znam da poštujem novac. Neće novac svakog, bira u čije ruke ide i voli ljude koji ga poštuju, ali koji ne zavise od njega. To je filozofija koju me je moj otac naučio, kojeg su uvek htele pare. Uvek je govorio da novac ne sme da mi uzme dušu, da poštujem svaki dinar, da bi me pare volele. Milion puta mi se dešavalo da mi novac nije prioritet. Posao koji radim ne radim zbog novca, na televiziji sam godinama radila bez dinara, ali su pare izabrale da mi dođu u ruke jer su me uvek volele i vole me i dan-danas. Tata mi je uvek govorio da su uvek imali para dok sam živela kod njih, a kad sam otišla gomilica je počela da se smanjuje, ali dobro. Sad sam tu da im pomognem. Trudim se da ne provodim mnogo vremena u kući jer vreme u kući je izgubljen novac. Ja sam biznis-žena i za sat vremena više volim da zaradim 200-300 evra nego da oribam kupatilo i usisam kuću jer za to ću platiti ženu 600-700 dinara, jeftinije mi je tako - priznaje Jeremićka.

