ANELIN BIVŠI DEČKO IZAŠAO IZ ZATVORA! Isplivali svi detalji u javnost, a ovako su se baškarili u Dubaiju!

Diskvalifkovani učesnik Elite Aleksandar Požgaj okrio je sve što zna o aktuelnoj učesnici i bivšoj cimerki Aneli Ahmić.

Naime, on poznaje čoveka koji je bio prisan s Ahmićevom pre nego što se uselila na imanje u Šimanovcima.

Ona nikada javno nije govorila o tom muškarcu, iako se njemu poverila o aferi sa njim, a Aleksadnar Požgaj je sada sve ispričao javno.

- Mi smo bili prijatelji preko zajedničkog prijatelja, a on je skoro izašao iz zatvora. Oni su se dopisivali preko Instagrama, ona je već sutradan došla u Beograd i posle dva-tri dana su otišli za Dubai, nije se baš najlepše proveo sa njom. Nije mi rekao koliko je para potrošio, to mi je Aneli potvrdila u rijalitiju da je on njoj dao karticu i novac i da je ona išla da šopinguje po Dubaiju i Rimu. Ona je njega hvalila kako je veliki gospodin, ali kakav je to sloj devojke ako danas piše, a već sutra iz Sarajeva dođe u Beograd - rekao je Aleksandar Požgaj, a onda zaključio:

- U tome je stvar, zar to treba da pobedi - zaključio je on.

kurir.rs/alo/preneo I.L.

