JANJUŠ RASKINUO SA ANELI! Drao se i psovao, pa je ostavio! Ovo je bio okidač

Marko Janjušević i Aneli Ahmić, imali su okršaj u rehabilitaciji, gde Janjuš inače boravi.

Marko je počeo da vređa svoje fanove, pa Aneli zapretio raskidom.

- Možda će biti Darko opet, pa da slušam kako je ovo prava ljubav. Ove teletabise... Možda to treba da slušam. S**em se u ljubav, kad je oni komentarišu - rekao je Janjuš.

foto: Kurir, screenshot Pink tv

- S**eš se u ljubav, a sa mnom si u ljubavi - odbrusila mu je Aneli.

- Generalno se s**em, pričam za rijaliti ljubavi - naveo je on.

- Pa i nama se desila u rijalitiju - nastavila je Ahmićeva.

- I mi smo posebni da se razumemo - dodao je on.

- Mislim da si i naše fanove razočarao - navela je Aneli.

foto: Printscreen

- Ma zabole me... Mani me molim te fanova. Po kome pljujem? Nemoj sada da raskinemo, pa da ne postoje fanovi nikad. Znaš koliko me boli za fanove. Ne postoje fanovi. Fanovi su bolesnici. Postoje ljudi koji te podržavaju i to je jedino što mogu da cenim, a ove bolesnije ne mogu da cenim - pričao je Janjušević povišenim tonom.

- Hvala ljudima koji su nam poslali poklone - zahvalila se ipak ona.

- Šta se ti sad njima šlihtaš? - pitao je Janjuš.

- Ne nego ne možeš tako govoriti - odgovorila mu je.

- S**em se u njih. Nisam rekao za ljude koji nas podržavaju... - rekao je Janjuš, a zatim napustio rehabilitaciju, gde je Aneli ostala.

