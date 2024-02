"NISAM DOBIO NI REZULTATE OBDUKCIJE, ONE OVO PRIČAJU!' Janjuš ostao zatečen, Jovana i Maja optužile Aneli da mu je VRAČALA! ŠOK!

Marko Janjušević Janjuš šokiran je pričom Jovane i Maje Marinković koje su smislile da ga je Aneli Ahmić izvračala.

Maja je otkrila da je Janjuš omađijan od strane Aneli Ahmić, kaže da ti jedno oko ide na jednu stranu, drugo na drugu - rekao je Milan.

- Što se tiče tih vračara koje su se ujedinile, osećam se da mogu da mi popu*e ku*ac - rekao je Janjuš.

- Meni to nije zanimljivo, bilo bi me blam da komentarišem o vradžbinama, ja bio sa 800 žena, sad me svaka omađijala. Ne znam kako da ti odgovorim. Ja mogu da očekujem sve od njih. Imalo je svakakvih priča, ali ovo mi je sad ne znam - rekao je Janjuš.

- Aneli, ti si rekla sestri da pokrene tužbu za to - rekao je Milan.

- Koliko sam već načula već je obavila to, ja stvarno nemam komentar - rekla je Aneli.

- Mi smo imali razgovor i shavtili smo, da sa nekim ulazimo u sukob i raspravu, pre bih ulazio u priču sa nkeim ko mi je bitniji. Nek se potrude da se što više bave sa nama, tako će biti do kraja, ne registurjemo ljude do kraja. Nažalost bi možda i voleli,

- Ja nisam mala da verujem u te budalaštine - rekla je Aneli.

- Ona me omađijala kao osoba i svojim izgledom - rekao je Janjuš.

- Ja samo mogu reći mami i Siti da njima nije lako, meni je presmešno. I njima ako imaju mozga nek im bude smešno - rekla je Aneli.

- Voleo bih da nam njena mama naslika neku sliku - rekao je Janjuš,

- Odakle tebi to Jovana za tvoje vradžbine? - upitao je Milan.

- Ja sam 95 posto sigurna, rekla sam da je moja drugarica imala iskustva s time. Od nje me ništa ne čudi, ja smatram da su to bolesna posla. Ona je vrlo dobro znala za koga će da se zakači kad uđe u rijaliti. S obzirom da je on sto puta rekao da se neće ljubiti, cmakati i imati odnose, to je moje mišljenje, što se - rekla je Jovana.

- Ja sam mrtva ozbiljna, ja imam pravo da verujem u duhove, moj subjektivni osećaj poznavajući njega, ja sam ubeđena da je on zavrčan. Aneli je osoba koja je spremna nqa sve, ne bira sredstvo da dođe do cilja. Zejna postoji, njena drugarica iskustvom koje je ispričala, ja isto tako verujem da su iz nje isterivali đavole. Pogled njemu stvarno leluja - rekla je Maja.

- Kada je Munja napravio kiks za Matoru, ceo sto je skakao. A sada svi ćute, ovo je jezivo, ovo je najveća morbidnost - rekla je Žana.

- Njega je ozbiljno opteretilo, obratio se većini ljudi, što znači da pokušava da je ućutka i da pokažu naglu promenu, kako bi se isfolirali. Želi naglo da je promeni, da skine taj hejt jer su je ljudi provalili da je folirantkinja. Ja imam pravo da verujem u te stavri, otkad je u odnosu s njom on ima drugo ponašanje - rekla je Maja.

- Niko ne ulazi u to što se njemu desilo, mi njemu želimo dobro da se spasi, on pred očima ne vidi šta ga je zaddesilo. Njoj da je bio bitan Janjuš ne bi komentarisala Alena, međutim on se zaljubio i gleda u nju kao tele u šarena vrata. Evo ga Uroš živ primer, počeo je da trese glavom - rekla je Maja.

- Meni su ovo jako ozbiljne stvari, Jovana i Maja su mi rekle da imam vradžbine, one su tu nešto gledale. Otkud ja znamm, pitao sam Jovanu. Ako je sprdnja neću da učestvujem u to, otkud znam bojim se za svoj život, ako ima nešto da se skine. Bolje se osećam, uplašio sam se za sebe, Maja me napalila da imam magiju, meni je sad bolje. Napravili su mi kašu od mozga - rekao je Uroš.

- Ove stvari su meni morbidne, čovek je još u žalosti, oni se sprdaju ovde. Niko se ne smeje na ovo što oni pričaju, ovo je bruka i sramota - rekao je Terza.

- Svako ko je inteligentan zna šta ja i Maja radimo, mi imamo pravo da teramo cirkus - rekla je Jovana.

- Malo pre sam čuo da se ja svađam sa svima, zamisli da sam ja od početka sam se posvađao sa 3-4 osobe, ja da nastavljam ovu priču nema potrebe, ne zaslužuje nijedan komentar. Imam mnogo problema u glavi, da bih se ja bavio ovim - rekao je Janjuš.

- Ovo je katastrofalno, ja sam Maji rekla šta sam imala. Smatram da je katastrofa, rekla sam i to mislim, nije se sa njim šalila, pa da ti je ne znam šta sad. Jovana što je rekla ona ima pravo da tera cirkus, mislim da je stvarno bezveze. Ja moram da napomenem u našoj veri postoje verovanje, ovo je van pameti i ovo su teške optužbe. Ja se sa ovim ne bih zajebavala, ja sam rekla Maji da će ih javnost osuditi. Ja sam Janjušu rekla da sam bila spolja kada je bila šestica, istina je da se pred kraj rijalitija, mene su zvale vračare, gatare, ali mislim da i one prave profit od ovoga - rekla je Milena.

- Ja nisam dobio rezultate obdukcije za brata, a da pričam o ovome - rekao je Janjuš.

- Mislim da je vrlo kvarno da se te dve stvari mešaju, niko nijedng trenutka nije aludirao na te njegove porodične stvari, ovde kada je nekome loše, taj neko ne vređa, taj neko se ne svađa - rekla je Maja.

