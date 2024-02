NAJURNEBESNIJA REAKCIJA NA NOMINACIJE IKAD! Učesnici saopštili da ima najmanje glasova publike, a njoj pozlilo (HIT VIDEO)

Sinoć je nakon nominacija pozlilo Vivian Kurtović jer joj je saopšteno da je ona jedna od nominovanih za izbacivanje iz "Elite".

Naime, takmičarki se odjednom slošilo, pa je zamolila za pomoć.

- Ja ne mogu da idem, šta da radim, nije mi dobro, sad ću da skočim u bazen - rekla je Vivien.

foto: Printscreen

- Rekla mi je Aneli da dođem ovde, nije mi dobro raspadam se, polila sam se vodom, tresem se što su me podigli - odbrusila je Vivien.

- Pa, šta ćeš da radiš sad Vivi moja, za tebe imam i cigaretu i sve. Čak te je i Vesna zgotivila, kako se osećaš, hoćeš tabletu za pritisak? - pitao je Janjuš.

- Nije mi dobro, tresem se, 'ajde izmeri mi puls, stvarno sam loše - rekla je Vivien.

- 220/140 pritisak imaš, joj crna Vivien, šta ćemo sad. Je l' si uštedela koji dinar bar ovde? Trebali ti šta para? - pitao je Janjuš.

foto: Printscreen

- Ma, kakvi, sve mi otišlo na kazne, šta će mi pare. Nije mi dobro, ja ne želim da idem, ja ću da se... - dodala je Vivien.

- Nemoj to da pričaš meni, evo ti tri hiljade da preživiš do sutra, da imaš bar do kuće. Obećavam ti kad izađem da ti platim taj telefon, koliki dug imaš, igraj igricu sutra, ako ti se dupliraju glasovi možda budeš imala četiri posto - rekao je Janjuš.

- Nisam znala šta znači poltron pa sam te zato navela - rekla je Vivien.

- Vidi je kakva je kao Rubi, kao turska mlada, baš si se lepo obukla večeras - rekao je Janjuš.

Podsećamo, Vivian nije bila toliko "poslušna" učesnica, te je neretko dobijala kazne.

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić