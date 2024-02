MILJANA OPTUŽILA ZOLU DA JOJ JE NAPRAVIO MODRICE PO TELU: Šaljite mu i pare za nedozvoljene supstance SVI DETALJI DRAME U BEČU!

Lazar Čolić Zola nakon diskvalifikacije iz Elite otputovao je u Beč gde se nalazi već neko vreme. Njegova bivša partnerka Miljana Kulić stigla je za njim u glavni krad Austrije kako bi se susrela sa njim, međutim, po svemu sudeći ništa od ljubavi i romanse.

Naime, Miljan je na lajvu na Tiktoku pokazala modricu, koju joj je, po njenim tvrdnjama, napravio upravo Zola.

- Kad sam rekla da se vraćam u Elitu uhvatio me za ruku i nije mi dozvolio da izađem iz stana. Nisam ga prijavila. Ono što kaže da sam mu kucala na vrata, laže, namerno da bi me ponižavao. Rekao je nekome da mu kuca na vrata da ispadne da ja to radim u šest, pola sedam ujutru - rekla je Miljana.

00:11 Zola objavio snimak, tvrdi da ga Miljana proganja i u Beču

Takođe, Miljana je ostavljala komentare na lajvu svog sada već bivšeg dečka te da optužila da koristi nedozvoljene supstance.

foto: Printscreen

- Šaljite mu za nedozvoljene supstance - napisala je Miljana u Zolinom lajvu, aludirajući na to da će Zola navodno na to potrošiti pare od fanova koji mu šalju gifove na pomenutoj mreži.

Miljana se vraća u Elitu Inače, Miljana je na Instagramu najavila da se vraća u rijaliti. Kako je navela, uskoro napušta Austriju i dolazi u rodni Niš kako bi bila sa porodicom, a potom se u petak vraća u rijaliti. - Ulazim u petak u Elitu - rekla je Miljana Kulić, a to je potvrdio i njen bivši partner Zola, koji je rešio da blokira Kulićevu na Instagramu. Naime, Miljan je sada na lajvu na TikToku, pokazala modricu,koju joj je po njenim tvrdnjama, napravio upravo Zola.

kurir.rs/blic/preuzeo I.L.

