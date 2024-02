OSVANUO AUDIO SNIMAK MILJANE KULIĆ: Zola i ja smo zajedno, ne želim više da obmanjujem naciju! Evo gde se nalazi

Bivša rijaliti učesnica Miljana Kulić je nedavno igrala meč na Tiktoku sa Filipom Carem, a cilj igre je bio da ukoliko Nišlijka pobedi, vidi svog bivšeg partnera Lazara Čolića Zolu.

Međutim, rezultat je bio nerešen, te je Car odlučio da finalni meč bude u subotu, ali je Miljana tu odluku negodovala. Sada je osvanuo snimak gde je Nišlijka ispričala kako su navodno zajedno, ali Zola ne želi da otkrije do 10. februara, dok video prate njihove zajedničke fotografije iz Beča.

- I šta se dešava dalje? Dešava se to da ja danas otkazujem meč sa Carem, jer ne želim više da varam ljude, nego želim da objavimo na storiju da smo zajedno. On (Zola), naravno, na to ne pristaje, do 10. februara da obmanjujemo naciju. Naravno, ja sam spakovala stvari, otišla, rekla Filipu da ne želim da obmanjujem naciju, došla ovde u hotel, biću ovde do utorka, srede i vraćam se za Niš da budem sa svojom porodicom - tvrdi Miljana, prenosi stranica "samo.realno6".

kurir.rs/samo.realno6