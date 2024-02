MILJANA DOŠLA U BEČ KOD ZOLE I DOŽIVELA HLADAN TUŠ! Čolić poslao jasnu poruku "Ne može u životu ništa na silu"

Diskvalifikovana takmičarka "Elite" Miljana Kulić se sinoć oglasila iz Beča, u koji je stigla kako bi našla bivšeg dečka Lazara Čolića Zolu. Miljana je držala "lajv" sa Filipom Carem, sa kojim je imala nekoliko mečeva zbog Zole.

Naime, Zola joj je prethodno poslao poruku da će se naći sa njom, samo pod jednim uslovom - da uspe da pobedi Filipa pet puta zaredom. U jednom trenutku Zola se putem poziva uključio u ovaj "lajv", te poručio Miljani da ga nikada neće naći.

- Samo ću da ti kažem jednu stvar. Znam da misliš da ćeš me naći, ali nećeš me naći. Druže, ne možeš me naći da sam na Novom Zelandu... Na silu ništa ne možeš u životu - poručio je Zola.

- Na silu? Ti si me zvao da dođem - odbrusila je Miljana.

- Došla si bez poruke da krećeš - zamerio joj je Lazar.

- To se podrazumeva - odbrusila je Kulićeva.

- Evo, ako me Car čuje. Dogovorite se za sutra, na pet dobijenih, ako dobiješ, javno se snimam i dolazim u Beč. Videćeš koje iznenađenje ćeš da dobiješ. Ali nećeš ga dobiti nikad. Moj predlog ti je da odmah spakuješ stvari i povratak u Niš, isplatljivije ti je. Jer ovde ti je sve skupo, vidiš da ne možeš - istakao je Čolić.

Inače, Marija Kulić je sinoć pratila Miljanin i Carev "lajv", a kako bi sabotirala svoju ćerku, dala je poklon Filipu tokom meča.

- Idemo jako ljudi, 40 sekundi. Puta tri, ljudi. Dobijam ga, dolazi ovaj klošar (Zola), pa ćete gledati uživo šamare. Molim vas - govorila je Miljana, a onda je Marija preokrenula stvari u korist Filipa Cara.

- Marija Kulić! Marija Kulić! Marija Kulić! - urlao je srećno Filip Car.

- Mama, da mi se više nisi obratila u životu. Namerno, da ne bi došao Zola - iznervirala se Kulićeva.

- Marija Kulić! - nastavio je da ponavlja Car.

