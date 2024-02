"OSEĆAM KRIVICU, DA MOGU DA VRATIM VREME..." Janjuš otkrio nove potresne detalje iz porodičnog doma posle smrti brata

Marko Janjušević Janjuš progovorio je o nedavnoj tragediji koja je zadesila njega i njegovu porodicu.

Janjuš se sada, na ivici suza, osvrnuo na period kada je zbog ovog događaja boravio van ''Elite'' i podršci koju je dobio u tom periodu.

- Napolju sam bio 20 dana sa svojom ćerkom. Nju najviše na svetu volim. Ja sam bio u stanju kada nisam mogao ništa da joj pružim. Polupan sam, nisam srećan i ne mogu da glumim sreću. Ja sam se trudio ali bilo mi je jako teško. Ona razume...vidi... zato mislim da je bolje što sam u ''Eliti'' da se ovde oporavljam, a ne napolju gde će me ona gledati. Bolje mi je što boravim u rijalitiju, što imam Aneli koja mislim da me iskreno voli i pomažemi u svemu. Vezao sam se za nju, mislim da to ništa nije loše- rekao je Janjuš u emisiji Magazin IN.

Janjuš je na Sanjino pitanje odgovorio da li oseća neku vrstu krivice i šta bi poručio bratu da može:

- Krivicu za ovo što se dogodilo ne osećam. Osećam krivicu zašto nisam više vremena provodio sa njim... razgovarao... Mislim da sam možda mogao da mu pomognem. Da sada mogu da vratim vreme pitao bih ga samo ''Zašto''! Eto to... to mi ne ide u glavu, zašto...! Nisam dobro, iskreno! Trebaće dosta vremena da prođe da se oporavim, rekao je Janjuš, pa se osvrnuo na roditelje:

- Moja majka i otac sede kući, gledaju sliku sina koji je preminuo. I on se nalazi na 300 metara, ali nije živ. Ja sam sada najveća uteha mojim roditeljima nakon svega ovoga - rekao je Janjuš kroz suze.

