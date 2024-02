ASMIN VIŠE VEĆE DA ĆUTI! Zapretio da će otkriti GOLU ISTINU o Ahmićima: Ne štedim više nikog od njih!

Aneli Ahmić, od prošle godine ne prestaje da se priča, a njen burni odnos sa bivšim emotivnim partnerom Asminom Durdžićem, sa kojim ima dete, sve vreme intrigira javnost.

Anelina sestra Sita, baš kao i majka Jasmina, oglašavaju se u medijima i iznose svoju stranu priče, dok Asmina često brani otac Mustafa.

Nakon intervjua u kom je prikazana kuća porodice Ahmić, te poslednjeg oglašavanja Aneline sestre Site, Mustafa je odlučio da stavi tačku na rasprave i to podelio sa čitavom javnošću.

foto: Printscreen

- Pozdrav za sve koji prate događaje. Prvo, želim da se zahvalim svima koje sam kritikovao i koji su me kritikovali! Po pitanju porodice Ahmić, mi Durdžići smo odlučili da više ne demantujemo porodicu Ahmić. U buduće sve šta kažu istina je i nećemo to osporavati. To je jedna časna i divna porodica bez bilo koje mrlje u životu - naveo je na društvenim mrežama Asminov tata, u svom stilu.

foto: Printscreen Pink

Asmin je doneo odluku da krene u nikad jaču, rafalnu paljbu po porodici bivše partnerke, pa možemo očekivati otkrivanje raznih privatnih detalja.

- E, tek sad ću da iznosim o porodici Ahmić! I ne štedim više nikog od njih! - naveo je Asmin.

Bonus video:

03:48 NORMALNO JE DA SU GA IZBACILI, IMAM LOŠE ISKUSTVO S NJIM! Eva Ras šokirala stavom o Bikoviću! Progovorila o jednom postupku glumca