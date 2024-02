ANELI TVRDI DA JE ASMIN GEJ! Ahmićeva sve priznala u lajvu evo kako je otkrila njegovu orjentaciju

Aneli Ahmić ne prestaje da provocira svog bivšeg partnera Asmina Durdžića, a sada ga je ponovo potkačila.

Bivši partneri gotovo svakodnevno iznose optužbe na račun jedno drugog, a mnogi su mišljenja da je Ahmićeva ovog puta prevazišla samu sebe.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Naime, Aneli je ćaskala sa cimerima, a usred neobaveznog razgovora Ahmićeva je sve prisutne ostavila u šoku kada jeMarku Đedoviću rekla da njen bivši partner gaji simpatije prema njemu.

- Zaljubljen je on u tebe, ja mislim, on voli tako rečite. Opsednut je tobom. Ti si mu neka inspiracija - rekla je Aneli šaljivo Marku Đedoviću.

Đedović je ostao bez komentara, te se samo nasmejao, a ova scena već je izazvala burne reakcije korisnika društvenih mreža i rijaliti fanova.

foto: Printscreen

Podsetimo, Aneli je nedavno govorila o svom odnosu sa Asminom, te otkrila kakvu neprijatnost joj je priredio.

foto: Printscreen

- Asmin je želeo da se pomirimo pre nego što sam došla ovde. Đedoviću, ja sam se probudila jedno jutro, a veče pre toga ga blokirala. 150 propuštenih poziva sa nepoznatog broja sam imala. Izašla sam jedno veče u Dubrovniku, dok smo bili zajedno, a onda smo se zbog toga posvađali i prijavio me je policiji. Rekao im je da nisam kod kuće i da me pronađu. Bila je neka žurka na plaži, a rekao im je da dođu na plažu i da sam ostavila dete kod kuće sa majkom. Posle toga je povukao to, rekao je da je rekao sve u afektu - govorila je nedavno Aneli.

Kurir.rs/ Blic/ Preneo: M. J.