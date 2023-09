ASMINOV OTAC OTKRIO JEZIVE PORODIČNE TAJNE: Progovorio o odnosu sina i snaje, zbog ovih reči nastaće HAOS!

Mustafa Durdžić, otac Asmina Durdžića, verenika Stanije Dobrojević i supruga takmičarke "Elite" Aneli Ahmić, odlučio je da iznese svoju stranu priče o skandalu svoje snajke objavom na društvenoj mreži Fejsbuk. U nastavku ovog teksta možete pročitait njegovu izjavu u celosti.

- Saznajemo zašto Asmin ne dolazi na posao i zašto se ne javlja na telefon. Aneli ode negde, pa je nema po 14 dana. On jadan sam ostaje sa detetom i ne može na posao. Posle nam se poverio, pa je moja supruga uzimala Noru kod sebe. Moja supruga čak upozorava Aneli ako bude hodala da će izgubti Asmina jer Asmin je lep momak koji može da ima bilo koju devojku, pa čak i udate žene, a to može potvrditi svako ko poznaje Asmina. Ona kaže:"Neće on mene nikad zaboraviti jer ja sam prep*čka". Na pitanje šta to znači, ona kaže da je najbolja p*čka i nju ko poj*be nikad je ne zaboravlja. Sa njenog TikTok profila se vidi kako je ta žena živela, a ako obratite pažnju na pozadinu, možete znati gde je to snimano. Prepoznaju se austrijski zidovi i tamo neki balkanski zidovi. Uvek su se tukli i svađali jer je Aneli često puta vređala njegovu porodicu najgrđim rečima. Uprkos svemu Asmin joj čini sve šta je moguće i nemoguće zbog deteta - priča Mustafa.

Da Aneli i Asmin zaista imaju probleme saznaju kada im se snaja poverava da sa njihovim sinom nije intimna.

- Definitivno, u 2022. godini Aneli se poverava svekrvi da oni uopšte nemaju seksualne odnose. Meni to supruga saopštava jedne noći. Ja pitam Asmina:"Sine, jesi li ti moj sin?", on pita: "Zašto me to pitaš, tata". Ja mu kažem:"Sine, pa ja star, imam često odnose, a ti duplo mlađi", kaže: "J*biga, tata, ne mogu je, pa me ubij". Iz prepiske sa Anelinim zetom, to Asmin isto piše sa njim, Nikicom. A Nikica kaže: "Jedi vijagru, možda ga probudi" - priča Mustafa i dodaje:

- Slučaj 2023 godina. Od pocetka godine Aneli je stalno negde, zaradi, remonta i generalke. Vadi s*se vadi, guzove vadi, usne stavlja usne, vadi zube, stavlja zube. Mesec maj, odlazi u Austriju i ide na more u Tursku sa kćerkom. Vraća se i odlazi u Dubrovnik po njenim navodima 01.06.2023. Dubrovnik je daleko od Linca, možda 900 km i veoma nezgodan za putovanje. Ona njega optužuje da nije video dete od 01.06., a on odlazi u Ameriku 20.07.2023 i vraća se 16.08.2023. U međuvremenu se dešava afera sa "Elitom". Ja još uvek nisam svestan je li moj sin tu napravio veliku grešku sto nije trčao u Dubrovnik da traži dete? Zašto ona nije bila u Austriji, jer je bezveze i potrebe bila u Dubrovniku, a moj sin nije mogao napustiti posao i trčati za detetom. Uostalom, vi nemate ni pravo da idete za detetom bez sudskih dokumenata - zaključio je Mustafa.

