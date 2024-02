PORUKA ASMINOVOG OCA ZAPREPASTILA JAVNOST! Oglasio se na mrežama i obratio bivšim devojkama svog sina

Mustafa Durdžić, otac Asmina Durdžića nastavlja da se oglašava na Fejsbuku, a njegova poslednja objava izazvala je pravu buru.

Naime, on se osvrnuo na priče da su njegovom sinu žene plaćale večere, te pozvao sve one koje su to radile da mu se jave, pa će im on vratiti, kako kaže, deset puta više.

Ovde se nije zaustavio, kako je napisao, svim onim ženama koje su ga materijalno iskorišćavale, poželeo je monstruozne stvari:

- Imam dva sina, bili su ljepotani, a i sada su još uvek. Ako postoji ijedna žena ili devojka koja je platila mome sinu večeru, a da zauzvrat nije dobila 50 večera, neka mi se javi ovde javno sa imenom i prezimenom, vraćam joj 10 puta više! Onima koje su iskorišćavale materijalno moju decu želim da obole što pre od raka. Isto vredi i za žene, devojke koje su bile verene, verene sa Asminom, a ja znam da ne postoji nijedna sa kojom je bio veren - napisao je Asminov otac.

Inače, bivši svekar aktuelne zadrugarke Aneli Ahmić, jednom prilikom govorio je i o njenom odnosu sa njegovim sinom.

- Definitivno, u 2022. godini Aneli se poverava svekrvi da oni uopšte nemaju s*ksualne odnose. Meni to supruga saopštava jedne noći. Ja pitam Asmina:"Sine, jesi li ti moj sin?", on pita: "Zašto me to pitaš, tata". Ja mu kažem:"Sine, pa ja star, imam često odnose, a ti duplo mlađi", kaže:"J*biga, tata, ne mogu je, pa me ubij". Iz prepiske sa Anelinim zetom, to Asmin isto piše sa njim, Nikicom. A Nikica kaže:"Jedi vijagru, možda ga probudi" - priča Mustafa i dodaje:

